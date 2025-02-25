रेखा र दीपाको गोलमा माजियाले जित्यो एफएएफ महिला लिग फुटबल

+
२०८२ पुष ९ गते १७:२६ २०८२ पुष ९ गते १७:२६

  • माजिया स्पोर्ट्स एण्ड एससीले माल्दिभ्समा एफएएफ महिला लिग फुटबल २-० को स्कोरले जितेको छ।
  • नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमकी खेलाडी रेखा पौडेल र दीपा शाहीले दोस्रो हाफमा गोल गरेका थिए।
  • माजियाले पहिलोपटक यो लिगको उपाधि जितेको हो।

९ पुस, काठमाडौं । नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमका खेलाडी  रेखा पाैडेल र दीपा शाही सम्मिलित माजिया स्पोर्ट्स एण्ड एससीले माल्दिभ्समा एफएएफ महिला लिग फुटबल जितेको छ ।

माजियाले ओडी स्पोर्ट्स क्लबलाई २-० ले पराजित गरेर उपाधि जितेको हो । खेलमा रेखा र दीपा दुवैले गोल गरे । दुवैले दोस्रो हाफमा गोल गरेका थिए ।

माजियाले पहिलोपट यो लिगको उपाधि जितेको हो ।

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

अनलाइनखबर
