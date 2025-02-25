रेखा र दीपाको गोलमा माजियाले जित्यो एफएएफ महिला लिग फुटबल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
९ पुस, काठमाडौं । नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमका खेलाडी रेखा पाैडेल र दीपा शाही सम्मिलित माजिया स्पोर्ट्स एण्ड एससीले माल्दिभ्समा एफएएफ महिला लिग फुटबल जितेको छ ।
माजियाले ओडी स्पोर्ट्स क्लबलाई २-० ले पराजित गरेर उपाधि जितेको हो । खेलमा रेखा र दीपा दुवैले गोल गरे । दुवैले दोस्रो हाफमा गोल गरेका थिए ।
माजियाले पहिलोपट यो लिगको उपाधि जितेको हो ।
