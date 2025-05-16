+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बीच सडकमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको झगडा

अध्यक्ष नोमनारायण माझीले प्रयोग गरेको गाडी उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारूले नियन्त्रणमा लिएपछि दुई पक्षबीच विराटनगरको सडकमै झगडा भएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ९ गते १९:५५

९ पुस, विराटनगर । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच गाडी प्रयोगको विषयलाई लिएर बीच सडकमा झगडा भएको छ ।

बुधबार अध्यक्ष नोमनारायण माझीले प्रयोग गरेको गाडी उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारूले नियन्त्रणमा लिएपछि दुई पक्षबीच विराटनगरको सडकमै झगडा भएको हो ।

पार्टीको कार्यक्रमका लागि विराटनगर आएकी उपाध्यक्ष थारूले अध्यक्षले प्रयोग गर्ने गाडी देखेपछि चालकबाट चाबी खोसेकी थिइन् ।

सरकारी गाडी लिएर अध्यक्ष माझी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । उपाध्यक्षले चाबी खोसेपछि अध्यक्ष रिसाए । विवाद बढ्दै जाँदा अध्यक्ष र एमाले कार्यकर्ताबीच हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि स्थानीयले अध्यक्ष माझीलाई रोकेका थिए ।

यसअघि गत फागुनमा अध्यक्ष माझीले उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्षको सवारी खोसेका थिए । गाडी खोसेपछि जनप्रतिनिधि आफ्नै सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारुले कार्यकर्तालाई लिएर आएका कारण गाडी रोकिएको बताइन् ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहिर दुई पक्षबीच विवाद भए पनि कार्यालयमा प्रवेश गरेनन् ।

‘उहाँहरूको झगडा भएको भिडियोमा देखियो तर कार्यालयमा छलफलका लागि आउनुभएन । गाउँपालिकामा नै छलफल गर्ने भन्दै जानु भएछ,’ उनले भने, ‘अरू विषय जानकारी भएन ।’

गत मंसिरमा भएको उपनिर्वाचनमा माझीले माओवादी केन्द्रबाट पालिकाका अध्यक्ष जितेका थिए । एमालेको बहुमत भएको पालिकामा अध्यक्ष माझी र उपाध्यक्षसहित एमालेका जनप्रतिनिधिबीच पटकपटक विवाद भइरहेको छ ।

अध्यक्ष माझीले पालिकाको काममा बाधा पुर्‍याउने नियतले जनप्रतिनिधिहरूले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको बताए । आफूले बिलासिताका लागि नभई जनताको सेवाका लागि पदमा आएको बताउँदै उनले काम गर्नका लागि जनप्रतिनिधिले नै रोकेको गुनसो गरे ।

‘गाउँ सभा बोलाउँछु नोट अफ डिसेन्ट लेख्छन्, उपस्थित हुँदैनन् । कार्यपालिका बैठक बोलाउँछु, आउँदैनन् । अनि के गर्ने ? म भत्ता खान गएको त होइन नि । तलब-भत्ता खानको लागि म अध्यक्ष भएको होइन,’ उनले भने, ‘जनताको काम गर्नलाई म त्यहाँ गएको हो । अनि के गर्ने त ?’

आफूलाई काम गर्न नदिइएको उनको गुनसो छ । ‘आफू काम नगर्ने तर अरूको खुट्टा तान्ने, त्यो त भएन नि,’ उनले भने, ‘म भन्छु, उपाध्यक्षको काम गर्ने अधिकार के हो, म सम्मान गर्छु । वडाध्यक्षको अधिकार के हो, म सम्मान गर्छु । तर तपाईंहरूले पनि अध्यक्षको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्‍यो नि ।’

माझीले गाउँ सभामै आएर छलफल गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘विराटनगरका सडकमा झगडा गरेर जनताको प्रतिनिधि भइँदैन ।’

गुणवतीदेवि थारु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पूर्णबहादुर कमजोर हुँदा देउवा फेरि बलिया

पूर्णबहादुर कमजोर हुँदा देउवा फेरि बलिया
‘अर्थतन्त्र सुधार्न वित्त नीति र स्थिर विनिमयदर सुधार गर्नुपर्ने’

‘अर्थतन्त्र सुधार्न वित्त नीति र स्थिर विनिमयदर सुधार गर्नुपर्ने’
नेफ्स्कुनको वित्तीय विवरणमा फेरि जालझेल, २ अर्बको गैरबैंकिङ सम्पत्ति

नेफ्स्कुनको वित्तीय विवरणमा फेरि जालझेल, २ अर्बको गैरबैंकिङ सम्पत्ति
खच्चडलाई पानी बोकाएर खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरिँदै

खच्चडलाई पानी बोकाएर खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरिँदै
वाल्डो क्यासिनोमा ‘महाकाय’ ग्रुपको ठगी : अर्काको तास हेर्न आँखामा लेन्स

वाल्डो क्यासिनोमा ‘महाकाय’ ग्रुपको ठगी : अर्काको तास हेर्न आँखामा लेन्स
फाइबर र पोषणले भरिपूर्ण सागपात, धेरै खाए के हुन्छ ?

फाइबर र पोषणले भरिपूर्ण सागपात, धेरै खाए के हुन्छ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित