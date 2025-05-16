+
हालसम्म १० जीवन बीमा कम्पनीले घोषणा गरे लाभांश, कुनको कति ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १० गते १३:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ९ जीवन बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका छन्।
  • ५ कम्पनीले नगद लाभांश मात्र र ४ कम्पनीले न्यून दरमा बोनस सेयर घोषणा गरेका छन्।
  • नेपाल लाइफको बुक क्लोज भइसकेको छ भने आईएमई र सानिमा रिलायन्सको पुस ११ मा बुक क्लोज हुँदैछ।

१० पुस, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट अहिलेसम्म १० जीवन बीमा कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गरेका छन् ।

लाभांश घोषणा गरेका जीवन बीमा कम्पनी अधिकांशले नगदलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ६ जीवन बीमा कम्पनीले नगद लाभांश मात्रै घोषणा गरेका छन् भने ४ ले न्यून दरमा बोनस सेयर र उच्च दरको नगद लाभांश घोषणा गरेका छन् ।

लाभांश घोषणा गरेकामध्ये दुई कम्पनी नेपाल लाइफ र सिटिजनको बुक क्लोज सम्पन्न भइसकेको छ । बुक क्लोज भइसकेका कम्पनीको सेयर अब खरिद गर्दा लाभांश पाइँदैन ।

त्यस्तै दुई कम्पनी आईएमई र सानिमा रिलायन्सको सेयरमा शुक्रबार बुक क्लोज हुँदैछ । तसर्थ ती कम्पनीको सेयरमा पनि लाभांश समय घर्किसकेको छ । बुक क्लोजभन्दा अघिल्लो दिनसम्म सेयर खरिद गर्दा वा होल्ड गर्दा लगानीकर्ताले लाभांश पाउनेछन् भने साधारणसभामा पनि भाग लिएर आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न सक्छन् ।

तर बुक क्लोजपछि खरिद भएको सेयरमा यो वर्षलाई दुवै अधिकार रहँदैन । बाँकी अरु कम्पनीको सेयर खरिद गर्दा अझै लाभांशको मौका रहेको छ । यसपटक जीवन बीमा कम्पनीहरूले उत्साहपूर्ण लाभांश घोषणा गरेका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले सबैभन्दा धेरै २१ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन् ।

जीवन बीमा कम्पनीहरूले घोषणा गरेको लाभांश 

कम्पनी सेयर बोनस नगद लाभांश बुक क्लोज
नेपाल लाइफ १६.०५ सम्पन्न
आईएमई लाइफ १०.५२६३ पुस ११
सानिमा रिलायन्स १०.१७८ पुस ११
प्रभु महालक्ष्मी ४.४२१ पुस २१
सन नेपाल १५.२६३ पुस १४
नेसनल लाइफ ८.५ पुस १७
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन २१.०५ पुस १७
रिलायबल नेपाल १२ पुस २१
सूर्यज्योति लाइफ १३ पुस १८
सिटिजन लाइफ २० सम्पन्न
जीवन बीमा कम्पनी
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
