विजय लघुवित्तको एफपीओ खुल्यो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १०:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विजय लघुवित्तले ४ लाख ६६ हजार ८१७ कित्ता सेयरको एफपीओ सोमबारदेखि खुलाएको छ।
  • कम्पनीले सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्‍याउन एफपीओ निष्कासन गरेको हो।
  • एफपीओमा आवेदन बिहीबारसम्म अनलाइन मेरोसेयरमार्फत दिन सकिनेछ र चुक्ता पूँजी ७९ करोड २२ लाख ५९ रुपैयाँ हुनेछ।

२१ पुस, काठमाडौं । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) सोमबारदेखि खुलेको छ ।

आम सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले ४ लाख ६६ हजार ८१७ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । अंकित मूल्य १ सयका दरले नै कम्पनीले सो सेयर निष्कासन गरेको हो।

संस्थामा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गरेको हो । नयाँ सारथी लघुवित्तसँग मर्जरपछि कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

एफपीओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ७९ करोड २२ लाख ५९ रुपैयाँ हुनेछ । सर्वसाधारणले सोमबारदेखि बिहीबारसम्म कम्पनीको एफपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन् । अनलाइन प्रणाली मेरोसेयर मार्फत कम्तीमा १० र बढीमा १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्ने बिक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटलले जनाएको छ।

हाल सेयर बजारमा यस कम्पनी कारोबार भइरहेको छ । कुल ७४ लाख ५० हजार ४०४ कित्ता सेयर बजारमा सूचीकृत छ । हाल बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७६५ रुपैयाँ छ ।

गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी १२.६२ रुपैयाँ छ । त्यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ १६१ रुपैयाँ छ । देशभर कारोबार गर्न इजाजत पाएको यसको मुख्य कार्यालय धुलिखेलमा छ।

