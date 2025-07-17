विजय लघुवित्तको एफपीओ खुल्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विजय लघुवित्तले ४ लाख ६६ हजार ८१७ कित्ता सेयरको एफपीओ सोमबारदेखि खुलाएको छ।
- कम्पनीले सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्याउन एफपीओ निष्कासन गरेको हो।
- एफपीओमा आवेदन बिहीबारसम्म अनलाइन मेरोसेयरमार्फत दिन सकिनेछ र चुक्ता पूँजी ७९ करोड २२ लाख ५९ रुपैयाँ हुनेछ।
२१ पुस, काठमाडौं । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) सोमबारदेखि खुलेको छ ।
आम सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले ४ लाख ६६ हजार ८१७ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । अंकित मूल्य १ सयका दरले नै कम्पनीले सो सेयर निष्कासन गरेको हो।
संस्थामा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्याउनका लागि कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गरेको हो । नयाँ सारथी लघुवित्तसँग मर्जरपछि कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।
एफपीओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ७९ करोड २२ लाख ५९ रुपैयाँ हुनेछ । सर्वसाधारणले सोमबारदेखि बिहीबारसम्म कम्पनीको एफपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन् । अनलाइन प्रणाली मेरोसेयर मार्फत कम्तीमा १० र बढीमा १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्ने बिक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटलले जनाएको छ।
हाल सेयर बजारमा यस कम्पनी कारोबार भइरहेको छ । कुल ७४ लाख ५० हजार ४०४ कित्ता सेयर बजारमा सूचीकृत छ । हाल बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७६५ रुपैयाँ छ ।
गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी १२.६२ रुपैयाँ छ । त्यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ १६१ रुपैयाँ छ । देशभर कारोबार गर्न इजाजत पाएको यसको मुख्य कार्यालय धुलिखेलमा छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4