हिमालयन बैंकको एफपीओ नेप्सेमा सूचीकृत

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते १८:१५

  • हिमालयन बैंकको ९२ लाख ५० हजार ४६९ कित्ता एफपीओ सेयर १५ भदौमा सेयर बजारमा सूचीकृत भएको छ।
  • एफपीओ सूचीकृत भएसँगै डिम्याट खातामा आएलगत्तै सेयर कारोबार हुन सक्नेछ।
  • बैंकले सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर पुर्‍याउन एफपीओ जारी गरेको हो, हाल सर्वसाधारण समूहमा २७ प्रतिशत सेयर छ।

१५ भदौ, काठमाडौं । हिमालयन बैंकको एफपीओ सेयर बजारमा सूचीकृत भएको छ । बैंकको ९२ लाख ५० हजार ४६९ कित्ता एफपीओ सूचीकृत भएको हो । एफपीओ सूचीकृत भएसँगै अब डिम्याट खातामा आएलगत्तै कारोबार हुन सक्नेछ ।

९ लाख २५ हजार ४६ जनाल बैंकको एफपीओ पाएका छन् । यीमध्ये पनि ९ जनाले ११ कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् भने ९ लाख २५ हजार ३७ जनाले १० कित्ताका दरले पाएका छन् ।

सर्वसाधारण समूहमा बैंकको सेयर हिस्सा ३० प्रतिशत पनि नपुगेपछि एफपीओ जारी भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स तथा लघुवित्तले सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था छ ।

हाल सर्वसाधारण समूहमा बैंकको सेयर हिस्सा जम्मा २७ प्रतिशत छ । अंकित मूल्य १ सयमा ५७ रुपैयाँ प्रिमियम थप गर्दै प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँका दरले बैंकले एफपीओ जारी गरेको हो । हाल बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँ छ ।

