साढे १२ करोडको चिउरा निर्यात, अस्ट्रेलियामै १४४ टन

- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि मंसिरसम्म नेपालबाट १२ करोड ५८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको चिउरा निर्यात भएको छ।
- यस अवधिमा ३ लाख १४ हजार ३ सय ११ किलो चिउरा १० देशमा निर्यात भएको छ, जसमा अस्ट्रेलिया सबैभन्दा ठूलो बजार हो।
- अस्ट्रेलियामा ७ करोड २९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ४४ हजार ६ सय ३२ किलो चिउरा निर्यात भएको छ।
१० पुस, काठमाडौं । पछिल्लो पाँच महिना अवधिमा नेपालबाट साढे १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चिउरा निर्यात भएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ साउनदेखि मंसिरसम्म १२ करोड ५८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको चिउरा निर्यात भएको हो ।
यस अवधिमा ३ लाख १४ हजार ३ सय ११ किलो अर्थात् ३ सय १४ टन चिउरा १० देशमा निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सबैभन्दा धेरै चिउरा अस्ट्रेलिया निर्यात भएको छ । पाँच महिनामा अस्ट्रेलियामा ७ करोड २९ लाख ३४ हजार रुपैयाँको १ लाख ४४ हजार ६ सय ३२ किलो किलो (१ सय ४४ टन) चिउरा निर्यात भएको छ ।
यस्तै इटालीमा १ करोड ६४ लाख ९ हजार रुपैयाँको ५७ लाख ३ सय ४० किलो, अमेरिकामा १ करोड ३० लाख ७२ हजार रुपैयाँको २३ हजार ४ सय २४ किलो र क्यानडामा १ करोड ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँको २९ हजार ३ सय २ किलो चिउरा निर्यात भएको छ ।
यसैगरी जापानमा ३५ हजार ८ सय ८० किलो चिउरा निर्यात हुँदा ५१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । पोल्यान्डमा ४८ लाख ७९ हजार रुपैयाँको १२ हजार ९ सय २६ किलो र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) मा २२ लाख ६३ हजार रुपैयाँको ६ हजार ४ सय १८ किलो चिउरा निर्यात भएको छ ।
