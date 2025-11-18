राप्रपा नेपालले १५ पुसमा बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राप्रपा नेपालले आगामी १५ पुसमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ।
- बैठक दिउँसो १:०० बजे नव दुर्गा पार्टी प्यालेस सुकेधारामा बस्नेछ।
- बैठकमा १६ पुसमा हुने पार्टी एकता घोषणासभा भव्य बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ।
१० पुस, काठमाडौं । राप्रपा नेपालले आगामी १५ पुसमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ ।
बैठक दिउँसो १:०० बजे नव दुर्गा पार्टी प्यालेस सुकेधारामा बस्ने राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए ।
बर्तौलाका अनुसार राप्रपा र राप्रपा नेपाल बीच १६ पुसमा हुने ‘पार्टी एकता घोषणासभा’लाई भव्य बनाउने विषयमा बैठक केन्द्रित हुनेछ ।
राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति पत्रमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बुधबार हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4