डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा गरिमा विकास बैंक सम्मानित

- नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको १७ औं वार्षिकोत्सवमा गरिमा विकास बैंकलाई 'एक्सिलेन्स इन डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन' र 'एक्सिलेन्स इन नेपालपे क्यूआर ट्रान्ज्याक्सन' विधामा सम्मानित गरिएको छ।
- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विकास बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी डिजिटल तथा क्यूआर कारोबार गरेबापत गरिमा विकास बैंकलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो।
- बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव प्रसाद उपाध्यायले काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अवार्ड ग्रहण गरेका थिए र बैंकका देशभर १२६ शाखा कार्यालय तथा ५१ एटीएम सञ्चालनमा छन्।
१० पुस, काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको १७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गरिमा विकास बैंक सम्मानित भएको छ ।
‘एक्सिलेन्स इन डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन’ र ‘एक्सिलेन्स इन नेपालपे क्यूआर ट्रान्ज्याक्सन’ विधामा गरिमा विकास बैंक सम्मानित भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विकास बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी डिजिटल तथा क्यूआर कारोबार गरेबापत उक्त अवार्डबाट बैंक सम्मानित भएको हो ।
मंगलबार नेपाल क्लियरिङ हाउसद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव प्रसाद उपाध्यायले उक्त अवार्ड ग्रहण गरे ।
‘समायानुकुल नविनतम डिजिटल बैंकिङ सेवालाई थप ग्राहकमैत्री बनाउन अग्रसर यस विकास बैंकलाई प्राप्त उक्त अवार्डले डिजिटल कारोबार विस्तारमा थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ’ बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि गत भदौमा भारतीय चेम्बर अफ कमर्सले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरको इर्मजिङ एसिया बैकिङ कन्क्लेभ एन्ड अवार्डमा ३ विधामा सम्मानित भएको थियो । हाल बैंकका देशभर १२६ शाखा कार्यालय र ५१ एटीएम सञ्चालनमा छन् ।
