+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
सातौँ बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता, २०८२ :

बाह्रखरी कथा प्रतियोगितामा शिवराजको ‘एक मान्ठ एक देउता’ प्रथम

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १० गते २१:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डिशहोम सातौँ बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता, २०८२ मा शिवराज शाहीद्वारा लिखित 'एक मान्ठ एक देउता' शीर्षकको कथा प्रथम भएको छ।
  • प्रथम स्थान विजेताले दुई लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाएका छन् भने द्वितीय र तृतीय स्थान विजेतालाई क्रमशः एक लाख र ६० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइएको छ।
  • प्रतियोगितामा विश्वका १० भन्दा बढी मुलुकबाट १,१६८ कथा प्राप्त भएका थिए र उत्कृष्ट २५ कथासहित '१२खरी उत्कृष्ट कथा, २०८२' कथाकृति लोकार्पण गरिएको छ।

काठमाडौं । ‘डिशहोम सातौँ बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता, २०८२’ मा शिवराज शाहीद्वारा लिखित ‘एक मान्ठ एक देउता’ शीर्षकको कथा प्रथम भएको छ । प्रथम स्थान हासिल गरेका शाहीले नगद दुई लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।

बाह्रखरी मिडियाद्वारा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित उत्कृष्ट कथा घोषणा समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लेखक शाहीलाई नगद, ट्रफीलगायत पुरस्कारबाट सम्मान गरिन् ।

प्रतियोगितामा ऋतेश गुरुङद्वारा लिखित ‘भुइँकुहिरोको बीचमा’ शीर्षकको कथा द्वितीय भएको छ । कथाका लेखक गुरुङलाई नगद एक लाख, ट्रफीलगायत पुरस्कारबाट सम्मान गरियो ।

इन्द्रप्रसाद गोतामे (जगतजंग) द्वारा लिखित ‘अधुरो प्रतिलिपि’ शीर्षकको कथा तृतीय भएको छ । लेखक गोतामेलाई ६० हजार नगदसहित ट्रफीलगायत पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको छ ।

प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गरेका तीन कथाका कथाकारलाई प्रधानमन्त्री कार्की, विशिष्ट अतिथि सम्राट उपाध्याय, बाह्रखरी मिडियाका कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधान, प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेश्वर आचार्य, डिश मिडिया लिमिटेडका अध्यक्ष हेमराज ढकाललगायतले सम्मान गरेका हुन् ।

समारोहमा प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘१२खरी उत्कृष्ट कथा, २०८२’ कथाकृतिको लोकार्पण पनि गरिन् । कथाकृतिमा उत्कृष्ट २५ कथा समावेश गरिएको छ ।

सात वर्षदेखि निरन्तर रहेको यस प्रतियोगिताका विजेता कथाकारलाई यसपालिदेखि पुरस्कार राशि वृद्धि गरिएको बाह्रखरी मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।

“हामीले ६ वर्षसम्म प्रथम पुरस्कार विजेतालाई एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएका थियौँ,” उनले भने, “यो प्रतियोगिता नेपाली साहित्य लेखनमा सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार भएकाले लेखकलाई थप प्रोत्साहन मिलोस् भनेर हामीले दुई लाख नगद दिने निर्णय गरेका हौँ ।”

यस वर्षको प्रतियोगितामा नेपालसहित विश्वका विभिन्न १० भन्दा बढी मुलुकबाट गरी एक हजार १६८ कथा प्राप्त भएका थिए ।

नेपालसहित भारतका असम, दार्जिलिङ, दिल्ली तथा अन्य मुलुकहरू चीन, यूएई, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, बेलायत, जापान, क्यानडा, कतार, स्पेन, फिनल्यान्ड, साइप्रस, इन्डोनेसियालगायत देशमा बसोबास गर्ने नेपाली भाषी कथाकारले सहभागिता जनाएका थिए ।

ती कथामध्येबाट आन्तरिक निर्णायक समूहले ५९ कथा प्रारम्भिक चयन गर्दै बाह्य निर्णायक समूहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । आन्तरिक निर्णायक समूहका संयोजक तथा बाह्रखरी मिडियाका विचार सम्पादक गोविन्द अधिकारीले विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त कथाले नेपाली समाज, सामाजिक विकासलाई फरक-फरक दृष्टिकोणले हेरेको पाइएको बताए ।

“समाजमा जस्तो प्रकारका घटना र सामाजिक विकास भइरहेको छ, कथाले तिनैलाई टपक्क टिपेको हामीले पायौँ,” उनले भने, “समाजमा भइरहेका परिवर्तन र आन्दोलनलाई पनि कथाले प्रतिनिधित्व गरेको छ ।”

आन्तरिक निर्णायक समूहले छानेका ५९ कथामध्येबाट साहित्यकार अशेष मल्लको नेतृत्वमा रहेको बाह्य निर्णायक समूहले २५ कथासहित प्रथम, द्वितीय र तृतीय कथा छनोट गरेको थियो । कथाकारहरू मञ्जु काँचुली र अभय श्रेष्ठ बाह्य निर्णायक समूहका विशिष्ट सदस्य रहेका थिए ।

उत्कृष्ट २५ कथाका कथाकारहरूमा वर्णानुक्रमानुसार क्रमशः अनिता कोइराला, अनिता पन्थी, अमित घिमिरे, अविनाश भट्टराई, इन्द्रप्रसाद गोतामे (जगतजंग), उमा शर्मा, उमेश श्रेष्ठ, ऋतेश गुरुङ, कृष्णराज सर्वहारी, चेतनाथ आचार्य, जमुना भट्टराई, टीकाराम पोखरेल, दामोदर ढुङ्गेल, प्रकाशकुमार शर्मा, प्रज्ञा निरौला, भोगेन्द्र लिङ्देन, मन्दिरा मधुश्री, लक्ष्मण सिटौला, वसन्तबायुङ राई (नाम्दोचा), विष्णु एस राई, शिवराज शाही, शेखर दहित, सीता पाण्डे, हरिबोल काफ्ले र डा. हिमलाल श्रेष्ठ रहेका छन् ।

बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिन्धुलीको धुरा बजार क्षेत्रमा तनाव, प्रशासनले लगायाे कर्फ्यु

सिन्धुलीको धुरा बजार क्षेत्रमा तनाव, प्रशासनले लगायाे कर्फ्यु
‘नयाँ शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्नेमा बालेन र म स्पष्ट छौं’

‘नयाँ शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्नेमा बालेन र म स्पष्ट छौं’
आफ्नै नेतृत्वमा दल बनाउने योजनामा बालेन, मध्यरातसम्म कुपण्डोलमा केके छलफल भयो ?

आफ्नै नेतृत्वमा दल बनाउने योजनामा बालेन, मध्यरातसम्म कुपण्डोलमा केके छलफल भयो ?
मुकाम ज्वागल- दलका नेतादेखि जेनजीसँग बालेनले बिताए १२ घण्टा

मुकाम ज्वागल- दलका नेतादेखि जेनजीसँग बालेनले बिताए १२ घण्टा
सेयर बजारमा लगानी : बिग्रिन सक्छ मानसिक स्वास्थ्य, कसरी बच्ने ?

सेयर बजारमा लगानी : बिग्रिन सक्छ मानसिक स्वास्थ्य, कसरी बच्ने ?
गोल्डमेडलिस्टको एकै स्वर : देशमै काम गर्न चाहन्छौँ, सरकारले पुलको काम गरोस्

गोल्डमेडलिस्टको एकै स्वर : देशमै काम गर्न चाहन्छौँ, सरकारले पुलको काम गरोस्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित