सरकारका प्रवक्तासँग देउवा, ओली र प्रचण्डले के भने ?

खरेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ११ गते १४:३७

११ पुस, काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना, सञ्चार एवं प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले शुक्रबार तीन दलका शीर्ष नेतासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् ।

खरेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।

उनीहरूलाई भेट्न खरेल निवासमै पुगेका थिए । सो क्रममा चुनावका लागि वातावरण तयार पार्नका लागि लागिपरेको जानकारी गराएको सञ्चारमन्त्री खरेलले बताए ।

‘आज हामीले तीन ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूसँग कुराकानी गर्‍यौं । निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भएको हो,’ खरेलले भने ।

खरेलका अनुसार, कांग्रेस सभापति देउवाले आफूहरूको प्राथमिकता चुनाव नै भएको बताएका छन् ।

‘शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको प्राथमिकता चुनाव नै हो, संसद् पुनर्स्थापना होइन भनेर भन्नुभएको छ,’ खरेलले देउवासँगको भेटवार्ताबारे जानकारी गराउँदै भने, ‘कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्नका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू गर्छ भन्नुभएको छ ।’

साथै, एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको सुरक्षाबारे चासो राखेका छन् ।

‘केपी शर्मा ओलीले सुरक्षाको चासो राख्नुभएको छ । निर्भयताका साथ चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यो बनाउन सरकारले थप गृहकार्य गर्नुपर्‍यो भन्नुभएको छ,’ खरेलले भने ।

उनका अनुसार, सिद्धान्तत: एमालेले जनमतलाई नै मान्ने भएकाले निर्वाचनबाटै फ्रेस म्यान्डेट लिएर अघि बढ्ने कुरामा आफ्नो पार्टी स्पष्ट भएको ओलीले बताएका छन्  ।

‘सिद्धान्तत: नेकपा एमाले जनमतलाई मान्ने पार्टी भएकाले निर्वाचनबाटै फ्रेस म्यान्डेट लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्‍यो भन्ने उहाँहरूको कुरा छ,’ खरेलले ओलीसँगको भेटवार्ताबारे जानकारी गराउँदै भने ।

त्यस्तै, नेकपाका संयोजक प्रचण्डले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएका छन् । साथै, उनले फागुन २१ मै निर्वाचन हुनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

‘निर्वाचनको विकल्प नभएकाले जसरी पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ र फागुन २१ मै हुनुपर्छ भन्ने दोहोर्‍याउनुभएको छ । निर्वाचनका लागि सघाउने पनि प्रचण्डले भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्र बनाएको उनले बताए । सरकार चुनाव गराउने कुरामा कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्र रुपले अघि बढाउनुभएको छ । हामीले मुख्य राजनीतिक दल, नेता र अन्य सबैसँग भेटघाट गरेका छौं । सरकार चुनाव गराउने कुरामा कटिबद्ध छ,’ प्रचण्डसँगको भेटपछि सञ्चारमन्त्री खरेलले भने ।

केपी शर्मा ‌ओली पुष्पकमल दाहा प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा सरकार
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित