+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शनिबारदेखि घर निर्माण फेस्ट हुँदै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ११ गते १५:२९

११ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंमा शनिवारदेखि ‘घर निर्माण फेस्ट–२०८२’ हुने भएको छ ।

भृकुटीमण्डपमा पुस १२ देखि १५ गतेसम्म घर निर्माण फेस्ट २०८२ हुन लागेको हो । घर निर्माण क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि, किफायती समाधान, गुणस्तरीय निर्माण सामग्री तथा नवीन डिजाइनसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ फेस्ट गर्न लागिएको घर निर्माण सेवाले जनाएको छ ।

फेस्टले घर बनाउने सोचमा रहेका सर्वसाधारणदेखि लिएर निर्माण व्यवसायी, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, विद्यार्थी तथा सरोकारवाला सबैलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने स्किल सेवाका निर्देशक सफल प्रधानले बताए ।

फेस्टमा ६ लाख रुपैयाँमै निर्माण गर्न सकिने घर, कमाउने घर, आर्किड भिल्ला, ह्वाइट रुम्स, डोम हाउस जस्ता आधुनिक तथा वैकल्पिक आवासीय अवधारणाहरू प्रस्तुत गरिने उनको भनाइ छ ।

फेस्टमा घर निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्री, प्रविधि, डिजाइन, सेवा तथा समाधानहरू प्रस्तुत गर्ने १ सय ५० बढी स्टलहरू रहनेछन् । फेस्टमा विभिन्न विषयमा आधारित अन्तरक्रिया समेत हुनेछ । फेस्टमा ४० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

फेस्टको पहिलो र दोस्रो दिन घर नक्सा, राम्रो र बलियो घर विषयक प्यानल डिस्कसन हुनेछ । त्यस्तै तेस्रो दिन ‘जे गर्छु नेपालमै गर्छु’ विषयक अन्तरक्रिया हुनेछ । अन्तक्रियाको क्रममा दैनिक प्रदर्शन समेत जारी नै रहनेछ ।

नेपालमा निर्माण तथा व्यावसायिक गतिविधि बढ्दै गएपनि धेरै ब्रान्डहरूले अझै पनि समान रूपमा ब्रान्ड प्रस्तुत गर्न नसकेको प्रधानले बताए ।

ग्राहकसँग प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न तथा आफ्ना उत्पादनलाई व्यवस्थित र आकर्षक रूपमा प्रदर्शन गर्न चुनौती झेलिरहेको बेला यो समस्या सम्बोधन गर्न फेस्ट गर्न लागिएको बताए ।

प्रदर्शनीमा हुने विशेषज्ञ मार्गदर्शन, प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया तथा ब्रान्डिङ परामर्शमार्फत व्यवसायीले आफ्ना उत्पादन लक्षित ग्राहक वर्गमा पुर्‍याउन सक्नेछन् ।

यस प्रदर्शनीबाट २ सय करोड बढीको आर्थिक कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदर्शनी विशेष र ऐतिहासिक बनाउन विश्व कीर्तिमानी इँटाको प्रदर्शन गरिनेछ । यसका साथै जस्मिन पेन्ट्सको सहकार्यमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ढाका टोपी प्रदर्शन आयोजना गरिनेछ ।

फेस्टमा युवा पुस्ताको सक्रिय सहभागितालाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसका लागि ५० भन्दा बढी कलेजका विद्यार्थी टोलीहरूको सहभागितामा मोडल प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ ।

जसले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो सिर्जनशीलता, नवप्रवर्तन र प्राविधिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको स्किल सेवाकी निर्देशक सताक्षी मिश्राले बताइन् । प्रतियोगिताले भविष्यका इन्जिनियर, आर्किटेक्ट र डिजाइनरहरूलाई व्यवहारिक अनुभव दिने उनले बताइन् ।

घर निर्माण फाउन्डेशनका अध्यक्ष तिमल्सिनाले फेस्टमा कमाउने घरको बारेमा समेत जानकारी दिइने बताए ।

नयाँ आइडियाको रूपमा ‘आर्किट भिल्ला’ भनेर लिएर आएको उनको भनाइ छ । अहिले यो इन्टरनेसनल ट्रेन्ड पनि रहेको बताउँदै उनले आर्किट भिल्ला सामान्यत: ठुलो, आरामदायक र निजी घर भएको बताए ।

यसमा प्राय: बगैँचा, आँगन, पार्किङ र स्विमिङ पुल हुने बताउँदै उनले सहरभन्दा शान्त र खुला ठाउँमा बढी देखिने बताए । यो लक्जरी लाइफस्टाइलमा पर्ने एउटा घर भएको र यसमा १ करोडको इन्भेस्टमेन्ट गर्दा प्रतिदिन १५ देखि २० हजारसम्म कमाउन सकिने बताए । अर्को कमाउने घरको रूपमा ‘ह्वाइट रुम्स’, एयरबीएनबीको रूपमा पनि लिएर आइसकेको बताए ।

घर निर्माण फेस्ट शनिबार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित