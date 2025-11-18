+
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग देउवा, ओली र प्रचण्डको छलफल

अहिले उनीहरूबीच छलफल चलिरहेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १२ गते १५:३०

१२ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केहीबेरबाट छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलमा सहभागी हुन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगेका छन् ।

अहिले उनीहरूबीच छलफल चलिरहेको छ ।

