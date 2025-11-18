+
बालुवाटारमा पोस्टर टाँस्ने युवालाई प्रहरीले छाड्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २१ गते १३:१८

२१ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको गेटमा पोस्टर टाँस्न खोज्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले छाडेको छ ।

शनिबार नियन्त्रणमा लिइएका प्रकाश शर्मालाई आइतबार छाडिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले बताएको छ ।

‘आफन्तको जिम्मा लगाएर आज छाडेका छौं,’ परिसरका प्रवक्ता तथा एसपी पवनकुमार भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनीसहितका व्यक्तिले ‘गरि खान देऊ’ लेखिएको पोस्टर प्रधानमन्त्री निवास अगाडिको गेटमा टाँसको प्रहरीको भनाइ छ ।

पोस्टर बालुवाटार
