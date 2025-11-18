+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

129/9 (20)
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

18/2(4.1)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

९५ बलमा ११२ रन आवश्यक

कर्णाली याक्स 2025

129/9(20)
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

18/2(4.1)
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
129/9 (20)
VS
९५ बलमा ११२ रन आवश्यक
जनकपुर बोल्ट्स 2025
18/2 (4.1)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्माण सम्झौता गर्ने चीनको ‘चाइना सीएएमसी’ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २१ गते १५:५३

२१ मंसिर, काठमाडौं । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्माण सम्झौता गर्ने चीनको ‘चाइना सीएएमसी’ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच २०१४ मा सम्झौता गरेको थियो ।

सो सम्झौता अनुसार, सन् २०१६ मा नेपाल सरकार र चाइना एक्जिम बैंकले विमानस्थल निर्माण गर्न २१६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वरूप दिने र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले पोखरा विमानस्थललाई ‘टर्न की प्रोजेक्ट’ को रूपमा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

दुई देशबीच भएको सम्झौता अनुसार ४५ मिटर चौडा र २५०० मिटर लामो रन वे भएको पोखरा विमानस्थलको डिजाइन, सामग्री खरिद र निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाललाई बुझाउनुपर्ने थियो ।

चिनियाँ ऋणमा विमानस्थल बन्ने भएकाले चिनियाँ कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सर्त थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : पाँच पूर्वमन्त्रीसहितलाई मुद्दा चलाउने निर्णय

सर्त अनुसार आवेदन दिएका नौमध्ये चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भएको थियो भने उसकै भगिनी संस्थाको रूपमा विकास गरिएको आईपीपीआर मुख्य परामर्शदाता कम्पनीको रूपमा चयन भएको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट ईआरएमसी परामर्शदाता नियुक्त भएको थियो ।

दुवै परामर्शदाता कम्पनी विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीको कामलाई सदर गर्न मात्रै नियुक्त गरिएको थियो ।

विमानस्थलमा ५ किलोमिटर टाढाबाट माटो र ग्राभेल ल्याएर भर्नुपर्ने थियो । त्यसले गर्दा विमानस्थल अहिले भन्दा केही उचाइमा पनि हुन्थ्यो ।

तर, चिनियाँ कम्पनीले निर्माणस्थलकै माटो र ग्राभेल प्रयोग गर्‍यो । उसले त्यो कामका लागि मात्रै ८० लाख अमेरिकी डलर छुट्याएको देखिन्छ । त्यहींको माटो र ग्राभेल व्यवस्थापन गरी कम्पनीले विमानस्थल बनाउँदा माटो ओसारपसारको ठूलो खर्च जोगायो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार आरोपमा को-को जोडिए ?
यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थलबारे लेखा समितिले औँल्याएको थियो ११ गडबडीसहित झन्डै १० अर्ब अनियमितता
यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा सुशील कोइरालाबारे अख्तियार- मृत्यु भएकाले बुझ्न परेन
यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार आरोपमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष पनि मुछिए
यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा पनि मुछिए प्रदीप अधिकारी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा विमानस्थल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

क्यानका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा

क्यानका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा
वाइडबडीको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

वाइडबडीको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा
कमला नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख गोइतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कमला नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख गोइतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल ट्रष्टको टेन्डरमा ‘किर्ते कागजात’ बनाउनेलाई अख्तियारको उन्मुक्ति

नेपाल ट्रष्टको टेन्डरमा ‘किर्ते कागजात’ बनाउनेलाई अख्तियारको उन्मुक्ति
विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी : कुलमानविरुद्ध जेनजी मुभमेन्टले दियो अख्तियारमा उजुरी

विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी : कुलमानविरुद्ध जेनजी मुभमेन्टले दियो अख्तियारमा उजुरी
शिक्षक नियुक्ति गर्दा घुस लिएको आरोपमा प्रधानाध्यापकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

शिक्षक नियुक्ति गर्दा घुस लिएको आरोपमा प्रधानाध्यापकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित