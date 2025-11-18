टेरामक्स खरिद प्रकरण : मोहन बस्नेत मुछिएको मुद्दामा विशेषले माग्यो सर्वोच्चको आदेश

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विशेष अदालतले टेरामक्स खरिद प्रकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेश झिकाउन आदेश दिएको छ।
- कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतसमेत जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश पेस गर्न भनेको छ।
- अख्तियारले २०८१ जेठ १ गते टेरामक्स खरिदमा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख घोटालाको मुद्दा दायर गरेको थियो।
३ पुस, काठमाडौँ । टेरामक्स खरिद प्रकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतको आदेश झिकाउन आदेश गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतसमेत जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश पेस गर्न भनेको हो ।
बस्नेतमाथि सञ्चारमन्त्री हुँदा उनीसहितले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) उपकरण तथा प्रणाली खरिदमा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख घोटाला गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ जेठ १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
खरिदप्र क्रिया नै रद्द गर्ने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले ०७६ वैशाख २० गतेको निर्णविरुद्ध भानराइज सोलुसनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा ०७८ वैशाख १४ गते सर्वोच्चले आदेश सुनाएको थियो । उच्चले यो आदेश पनि पेस गर्न भनेको छ ।
