+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टेरामक्स खरिद प्रकरण : मोहन बस्नेत मुछिएको मुद्दामा विशेषले माग्यो सर्वोच्चको आदेश

टेरामक्स खरिद प्रकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतको आदेश झिकाउन आदेश गरेको छ । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १७:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विशेष अदालतले टेरामक्स खरिद प्रकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेश झिकाउन आदेश दिएको छ।
  • कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतसमेत जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश पेस गर्न भनेको छ।
  • अख्तियारले २०८१ जेठ १ गते टेरामक्स खरिदमा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख घोटालाको मुद्दा दायर गरेको थियो।

३ पुस, काठमाडौँ । टेरामक्स खरिद प्रकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतको आदेश झिकाउन आदेश गरेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतसमेत जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश पेस गर्न भनेको हो ।

बस्नेतमाथि सञ्चारमन्त्री हुँदा उनीसहितले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) उपकरण तथा प्रणाली खरिदमा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख घोटाला गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ जेठ १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

खरिदप्र क्रिया नै रद्द गर्ने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले ०७६ वैशाख २० गतेको निर्णविरुद्ध भानराइज सोलुसनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा ०७८ वैशाख १४ गते सर्वोच्चले आदेश सुनाएको थियो । उच्चले यो आदेश पनि पेस गर्न भनेको छ ।

 

उच्च अदालत टेरामक्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रविको मुद्दामा उच्च अदालतले स्थापित गरेको विधिशास्त्र

रविको मुद्दामा उच्च अदालतले स्थापित गरेको विधिशास्त्र
उच्च अदालतले के आधारमा रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ?

उच्च अदालतले के आधारमा रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ?
उच्च अदालतको आदेशपछि नेपाल ट्रस्टको अनुसन्धान नै प्रभावित

उच्च अदालतको आदेशपछि नेपाल ट्रस्टको अनुसन्धान नै प्रभावित
महराबारे उच्चले भन्यो- कसैले पोलेको छैन, थुन्नुपर्ने प्रमाण पनि देखिएन

महराबारे उच्चले भन्यो- कसैले पोलेको छैन, थुन्नुपर्ने प्रमाण पनि देखिएन
रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश

रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश
उच्च अदालतका २७ न्यायाधीशले गरे शपथग्रहण

उच्च अदालतका २७ न्यायाधीशले गरे शपथग्रहण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित