उच्च अदालतका २७ न्यायाधीशले गरे शपथग्रहण

२८ साउन, काठमाडौं । उच्च अदालतका २७ नवनियुक्त न्यायाधीशहरुले आज पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको उपस्थितिमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले नवनियुक्त न्यायाधीशहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।
यही साउन २२ गतेको न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतका लागि २७ न्यायाधीश नियुक्त गरी पदस्थापन गरेको थियो । त्यसप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले भने आपत्ति जनाएको छ ।
यी हुन् उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरु-
