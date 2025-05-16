कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक सुरु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक १४ पुस दिउँसो साढे ३ बजे काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
- बैठक ढिला हुनुको कारण नेताहरू प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची तयार पार्न व्यस्त हुनु हो।
- आज समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन हो र कांग्रेसले अझै सूची टुंग्याउन सकेको छैन।
१४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सुरु भएको छ । बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक दिउँसो झन्डै साढे ३ बजेमात्रै सुरु भएको हो ।
नेताहरू प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची तयार पार्न व्यस्त भएपछि कार्यसम्पादन समितिको बैठक ढिला भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
आज समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । कांग्रेसले यसअघि समानुपातिकबाट सांसद भइसकेकालाई उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसले समानुपातिकतर्पको बन्दसूची अझै टुंग्याउन सकेको छैन ।
