समानुपातिक सूची बुझाउने चटारो, आयोग पुग्न थाले दलका नेता (तस्वीरहरू)

निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र बन्दसूची पेश गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूलाई भ्याइनभ्याइ देखिएको छ ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ पुष १४ गते १६:४२

१४ पुस, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने आज अन्तिम दिन हो ।

निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र बन्दसूची पेश गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूलाई भ्याइनभ्याइ देखिएको छ ।

केही दलहरूले मात्रै अहिलेसम्म आयोगमा सूची पेश गरेका छन् । प्रमुख दलहरू अझै अन्तिम सूची तयार पार्ने गृहकार्यमै छन् ।

अपरान्ह ४ बजेपछि केही दलका प्रतिनिधिहरू आयोग पुग्न थालेका हुन् ।

तस्वीरहरू:

लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

सम्बन्धित खबर

आयोगमा पुगेर उज्यालो पार्टीका नेताले भने- भोलिबारे थाहा छैन, आज एक्लै अघि बढ्यौं

आयोगमा पुगेर उज्यालो पार्टीका नेताले भने- भोलिबारे थाहा छैन, आज एक्लै अघि बढ्यौं
निर्वाचन आयोगमा ७ वटा दलले बुझाए समानुपातिकको सूची (अपडेट)

निर्वाचन आयोगमा ७ वटा दलले बुझाए समानुपातिकको सूची (अपडेट)
बन्दसूची बुझाउन जसपा नेपाल पुग्यो आयोग

बन्दसूची बुझाउन जसपा नेपाल पुग्यो आयोग
समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउन आयोग परिसरमा दलहरू (तस्वीर)

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउन आयोग परिसरमा दलहरू (तस्वीर)
चार दलले बुझाए समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची

चार दलले बुझाए समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची
राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारले छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने, साढे तीन लाखसम्म खर्च सीमा

राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारले छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने, साढे तीन लाखसम्म खर्च सीमा

वेबस्टोरिज

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories

