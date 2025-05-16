समानुपातिक सूची बुझाउने चटारो, आयोग पुग्न थाले दलका नेता (तस्वीरहरू)

१४ पुस, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने आज अन्तिम दिन हो ।
निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र बन्दसूची पेश गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूलाई भ्याइनभ्याइ देखिएको छ ।
केही दलहरूले मात्रै अहिलेसम्म आयोगमा सूची पेश गरेका छन् । प्रमुख दलहरू अझै अन्तिम सूची तयार पार्ने गृहकार्यमै छन् ।
अपरान्ह ४ बजेपछि केही दलका प्रतिनिधिहरू आयोग पुग्न थालेका हुन् ।
