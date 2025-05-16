९ वटा दलले मात्रै बुझाए समानुपातिकको बन्दसूची

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१४ पुस, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म ९ वटा दलले मात्रै समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएका छन् ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने आज अन्तिम दिन हो । तर, ४:३० बजेसम्म ९ वटा दलले मात्रै बन्द सूची बुझाएको आयोगले जनाएको छ ।
केही दलले भने निस्सा लिइसकेको तर बन्दसूची भने बुजाउन बाँकी राखेका छन् ।
यी हुन् अहिलेसम्म आयोगमा बन्दसूची बुझाउने दल
नेपाल मजदूर किसानपार्टी- ११० उम्मेदवार
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी- १२ जना
राष्ट्रिय जनमोर्चा- ११० जना
यी तीन दलले भने आइतबार नै सूची बुझाएका हुन् ।
आज बन्दसूची बुजाउने दल
जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी- १२
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माक्सवादी (पुष्पलाल)- २०
गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी- ११
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल- १०१
समावेशी समाजवादी पार्टी- ३१
समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल- १२
