आयोगमा ५३ दलले बुझाए धरौटी, रास्वपा र एमाले पनि पुग्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १९:१५

१४ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दलहरूले धमाधम समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश गरिरहेका छन् ।

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आज आयोगमा बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो ।

जस अनुसार सोमबार साँझसम्मै आयोगमा चहलपहल बाक्लो छ । पछिल्लो विवरण अनुसार ५३ वटा दलले धरौटी बुझाइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि आयोगमा निस्सा बुझाएको छ । नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले पनि आयोगमा धरौटी बुझाएका छन् ।

निर्वाचन आयोग
प्रतिक्रिया

