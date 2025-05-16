+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले सार्वजनिक गरिन् दुई महिने प्रगति विवरण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १७:५०
फाइल तस्वीर

१४ पुस, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्माले पदबहालीको दुई महिनामा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा व्यावहारिक कदमहरू चालेको बताएकी छिन् ।

१० कात्तिकमा पदबहाली गरेको मन्त्री शर्माले मानसिक स्वास्थ्य, औषधि व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा सुधार, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य र आप्रवासी श्रमिक स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको बताइन् ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण र कार्यक्षमता सुधारलाई दुई मुख्य खम्बाका रूपमा अघि बढाएको छ । यसमा छ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको मन्त्री शर्माले बताइन् ।

स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि बीमाका प्रावधान सुधार्न विज्ञ समिति गठन, अस्पतालहरूको बाँकी भुक्तानी निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग छलफल गरिएको कार्यप्रगतिमा समेटिएको छ ।

‘बीमा बोर्डको स्थायी दरबन्दीका लागि मन्त्रिपरिषद्‍बाट ओएनम सर्भेका लागि पूर्वस्वीकृत प्राप्त भएको छ,’ कार्य प्रगतिमा भनिएको छ, ‘बीमा बोर्ड र समाजिक सुरक्षा कोष लगायतसँग बृहत छलफल गरी काम अगाडि बढेको छ ।’

त्यसैगरी औषधि व्यवस्था सुधारका लागि विज्ञ सहित समिति गठन भएको, औषधि उत्पादक, औषधि व्यवसायी लगायतका विभिन्न सरोकारवालासँग समस्या पहिचान र सुधारका लागि परामर्श भएको डा. शर्माले कार्यप्रगतिमा समेटेकी छिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारेर मात्र सन्तुष्टिको सास फेर्छु’

पदबहालीको पहिलो निर्णयका रूपमा जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा प्रभावितहरूलाई निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त शहीद परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ । संघीय अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक औषधि र उपचारको व्यवस्था मिलाउने काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ ।

खरिद तथा आपूर्ति शृङ्‍खला सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रयास गरिएको दुई महिने कार्यप्रगतिमा समेटिएकी छिन् ।

नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर उच्च भएका प्रदेशहरूमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि स्वास्थ्य जाँच र परामर्श सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढेको छ ।

डा. सुधा शर्मा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित