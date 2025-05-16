जेनजीसँग बालेन– समस्या सक्दै समाधान पनि दिन्छु

१४ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर एवं रास्वपा नेता बालेन शाहले आफू समस्या सकेर समाधान पनि दिने मान्छे भएको बताएका छन् ।
सोमबार उज्यालो नेपाल पार्टीसँगको एकतामा हस्ताक्षर गरेर निस्कने क्रममा शाहले एक जेनजी रिजन राना मगरसँग केहीबेर भलाकुसारी गरेका थिए ।
सो क्रममा उनले आफू समस्या सक्नका लागि समाधान पनि दिने मान्छे भएको टिप्पणी गरे ।
भिडियोमा उनले रिजनसँग भनेका छन्, ‘समस्या सक्दै समाधान पनि दिने हो के । मैले दुईवटा काम गर्छु के, त्यो समस्याको समाधान सम्झाइदिनुभयो भने काम गर्नुपर्यो मैले, हैन ? त्यो समस्या भन्दा, दाई आफैं समाधान खोज्न भन्नुपर्यो । मैले सक्छु भने सक्छु भन्छु । सक्दिनँ भने यसको समाधान म सँग छैन भन्दिन्छु ।’
कुलमानसँग आजै साँझ सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सहमतिपत्रमा बालेनले साक्षीको रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
