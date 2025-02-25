नेपाल प्रहरी खेलकुद समिति र रुप्से स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टबीच प्रायोजन सम्झौता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१६ पुस, काठमाडौं । नेपाल पुलिस क्लबका महिला तथा पुरुष भलिबल टोलीको व्यवस्थापन, प्रशिक्षण र प्रतियोगितामा सहभागिता अझ व्यवस्थित बनाउन नेपाल प्रहरी खेलकुद समिति र रुप्से स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिबीच प्रायोजन सम्झौता भएको छ।
सम्झौताअनुसार रुप्से स्पोर्ट्सले नेपाल पुलिस भलिबल टोलीलाई पाँच वर्षसम्म प्रायोजन गर्नेछ। यसले टोलीको समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौतामा नेपाल प्रहरी खेलकुद समितिका सदस्य सचिव प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शिद्धी बिक्रम शाह र रुप्से स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रमेश पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
हाल काठमाडौँमा जारी नवौं एनभिए भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल पुलिस क्लबका महिला तथा पुरुष टोलीको मुख्य प्रायोजकको रूपमा रुप्से होलिडेज रहेको छ।
रुप्से होलिडेजले यसअघि एभरेष्ट महिला भलिबल लिग टोली ललितपुर क्विन्सलाई पनि मुख्य प्रायोजन गर्दै आएको छ।
