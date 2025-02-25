एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप : महिलातर्फ सेमिफाइनल समिकरण पूरा, ६ टोली एनभीए लिगमा छनोट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१६ पुस, काठमाडौं । नवौं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत महिलातर्फ सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । बुधबार विहान समूह चरणका खेलहरू सकिएसँगै महिलातर्फ समूह चरणका सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको हो ।
महिलातर्फ पहिलो सेमिफाइनलमा समूह ए को विजेता न्यु डायमन्ड र समूह बी को उपविजेता एपीएफ क्लब खेल्नेछन् । खेल शुक्रबार विहान ९ बजे हुनेछ ।
दोस्रो सेमिफाइनलमा समूह ए को उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब र समूह बी को विजेता नेपाल पुलिस क्लब खेल्ने छन् । खेल शुक्रबार दिउँसो १२ बजे हुनेछ ।
यस्तै सेमिफाइनलमा पुगेका चार टोलीसहित समूह चरणमा तेस्रो भएका एभरेस्ट भलिबल क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद् १०औं पीएम कप एनभीए भलिबल लिगका लागि छनोट भएका छन् ।
