नेपाल पुलिस क्लबको पुरुष टोली नवौं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा

१७ पुस, काठमाडौं । कोशी प्रदेश भलिबल संघलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब नवाैं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप २०८२ अन्तर्गत पुरुषतर्फ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
बिहीबार भएको दोस्रो क्वाटरफाइनलमा पुलिसले कोशीलाई २५-१९, २५-१७, २५-१८ ले पराजित गरेको हो ।
पुलिसले अब फाइनल प्रवेशका लागि हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबसँग खेल्नेछ । हेल्प नेपालले बुढानिलकण्ठ भलिबल क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ ।
समूह सी को विजेता रुकुम पश्चिम भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र र समूह ए को उपविजेता एपीएफ क्लब तथा समूह डी को विजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब र समूह बी को उपविजेता खिल्जी युवा क्लबबीचको क्वाटरफाइनल खेल पनि आजै हुँदैछ ।
