दोस्रो पावर तेक्वान्दोको तयारी पूरा

- अल नेपाल स्पोर्ट्स फाउन्डेसनले दोस्रो पावर तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप पुस १९ गते कलंकीस्थित अम्रेला इभेन्ट्समा आयोजना गर्ने तयारी पूरा गरेको छ।
- प्रतियोगितामा आठ पुरुष र आठ महिला गरी १६ खेलाडीले दुई तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र विजेतालाई ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइनेछ।
- प्रतियोगितामा प्रशिक्षक र अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
१६ पुस, काठमाडौं । अल नेपाल स्पोर्ट्स फाउन्डेसनको आयोजना र नेपाल तेक्वान्दो संघसँगको सहकार्यमा दोस्रो पावर तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।
दोस्रो संस्करणको पावर तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप पुस १९ गते शनिबार कलंकीस्थित अम्रेला इभेन्ट्समा आयोजना हुँदैछ । खेलाडीको वृत्ति विकासमा योगदान पुर्याउनुका साथै खेलाडीबीच मित्रता र भाइचारा स्थापित गर्न च्याम्पियनसिप आयोजना गरिएको आयोजक समितिका सचिव नोर्बु लामाले जानकारी दिए ।
प्रतियोगितामा जम्मा दुई तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जसमा आठ पुरुष र आठ महिला गरी १६ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । पुरुषमा सुमित विष्ट, सुजन गुरुङ, हरिश बोहरा, रुमिन राउत, एलेन आले, अभिषेक डल्लाकोटी, अबताब आलम र अम्बिका घिमिरेले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । यस्तै महिलामा आरती शाही, इशा महतो, रक्षा धिमाल, गीता कठायत, जानुका बिक, कञ्चन खड्का, बीणा नाथ र पासाङ लामाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
उनीहरु हालै सम्पन्न १३ औं कोरियन एम्बेस्डर अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपका स्वर्ण विजेता खेलाडी हुन् । १३ औं कोरियन एम्बेस्डर अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा पुरुषको ५४ र ५८ केजी तथा महिलामा ४९ र ५३ केजी तौल समूहका स्वर्ण, रजत र कांस्य पदक विजेता खेलाडीलाई च्याम्पियनसिपमा समावेश गरिएको सचिव लामाले बताए ।
च्याम्पियनसिपमा सञ्जीवकुमार ओझा, सुरेन्द्र शाही, लालबहादुर बरामु र वीरबहादुर महराले प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् । च्याम्पियनसिपमा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् ।
प्रतियोगितामा पहिलो हुने खेलाडीले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । यस्तै दोस्रोले ३० हजार र तेस्रो स्थान हासिल गर्ने खेलाडीले जनही १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । प्रतियोगिता आयोजनाका लागि करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको जनाइएको छ ।
