+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सांसद डाक्टर शाक्यको म्युजिक भिडियो ‘मेरो गीत भित्र’ बजारमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १७ गते १३:५७

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसद डाक्टर अन्जान शाक्यको म्युजिक भिडियो ‘मेरो गीत भित्र’ बजारमा आएको छ ।

‘रोज’ ‘बहार’ ‘श्रष्द्रापुष्प’, ‘अन्जानपथ’ जस्ता एकल एल्बम र अन्य दजर्न बढी कलेक्सन एल्वममा समेत गीत गाएकी शाक्यले आज भन्दा करीब २२ वर्ष अघि ‘शिरीष’ एल्वम निकालेकी थिइन् ।

त्यसपछि भने विद्यावारिधिको तयारी र व्यवसायिक काममा बढी व्यस्त बनेपछि उनी गीत/संगितको यात्राबाट मोडिएकी थिइन् ।

करिब २२ वर्षको अन्तरालमा फेरि ‘मेरो गीत भित्र’ म्युजिक भिडियो लिएर शाक्य गीत/संगितको क्षेत्रमा फर्किएकी हुन् ।

‘मेरो श्रीमान (डाक्टर अजयक्रान्ति) मात्रै होइन उहाँको परिवार नै गीत/संगित र सहित्यप्रति बढी रुचि राख्ने परिवार हो । दाई (श्रीमानको दाई) नेपाल टेलिकमबाट अवकाश लिनु भएका इञ्जिनियर सञ्जय शाक्य पनि गीत/संगित भनेपछि हुरुक्कै हुनुहुन्थ्यो । म पनि उहाँलाई शब्दहरु कोर्न उत्साह भरिरहन्थे,’ उनले भनिन्, ‘उहाँलाई राम्रो शब्द कोर्नुभयो भने मलाई तपाईँका शब्दमा संगित भर्ने मात्रै होइन गीत पनि गाउने रहर छ भने उहाँ थप उत्साहित भएर मेहनतका साथ गीतका शब्द कोर्न थाल्नुभयो ।’

पटकपटकको प्रयासपछि उहाँले तयार पार्नुभएका शब्दले तानेपछि ‘मेरो गीत भित्र कुन शब्द राखौँ, किन तिमी छदैँ अरुलाई सोधौँ’ गीत रेकर्ड गर्ने हुटहुटी जागेको र म्युजिक भिडियो निकाल्न सफल भएको शाक्यले जानकारी दिइन् ।

कलाकार सरोज खनाल र पूर्व मिसनेपाल उषा खड्गीको अभियनय रहेको यो गीतमा डाक्टर शाक्यको स्वर रहेको छ भने संगित डाक्टर अन्जान र इञ्जिनियर सञ्जयको रहेको छ । शब्द सञ्जय शाक्यका रहेका छन् भने देवकुमार श्रेष्ठले निर्देशन गरेका छन् ।

अन्जान शाक्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित