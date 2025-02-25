लिभरपुल र लिड्स तथा सिटी र सन्डरल्यान्डले खेले गोलरहित बराबरी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इंग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुलले घरेलु मैदानमा लिड्स युनाइटेडसँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ।
- म्यान्चेस्टर सिटीले सन्डरल्यान्डसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको छ।
- टोटनहम र ब्रेन्टफोर्ड तथा क्रिस्टल प्यालेस र फुलहमले समानुपातिक बराबरी खेलेका छन्।
१८ पुस, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति भएका खेलहरूमा शीर्ष चारका दुई क्लब लिभरपुल र म्यान्चेस्टर सिटी गोलरहित बराबरीमा रोकिएका छन् ।
लिभरपुल घरेलु मैदानमै भएको खेलमा लिड्स युनाइटेडसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो । खेल अवधिभर एक दर्जनभन्दा बढी अवसर बनाएपनि लिभरपुलले गोल गर्न सकेन ।
यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटी सन्डरल्यान्डसँग गोलरहित बराबरीमा रोकियो । सन्डरल्यान्डले घरेलु मैदानमा सिटीविरुद्ध राम्रो खेल प्रस्तुत गरेर अंक जोड्यो ।
गएराति नै भएको अर्को खेलमा टोटनहम पनि ब्रेन्टफोर्डसँग बराबरीमा रोकियो । क्रिस्टल प्यालेस र फुलहमले १-१ को बराबरी खेले ।
