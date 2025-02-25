शल्यक्रिया र थेरापीपछि पहिलोपटक प्रशिक्षणमा देखिए सिद्धान्त लोहनी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१८ पुस, काठमाडौं । फिल्डिङ गर्ने क्रममा घाइते भएपछि घुँडाको शल्यक्रिया तथा थेरापीको केही समयपछि क्रिकेटर सिद्धान्त लोहनी पहिलोपटक प्रशिक्षणमा फर्किएका छन् ।
लोहनीले करिब तीन वर्षपछि ब्याट समात्न पाउँदा फेरि क्रिकेटप्रतिको माया झल्किएको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखेका छन् । केही शल्यक्रिया अझै बाँकी रहे पनि २०२६ को सुरुवातले आफूमा नयाँ ऊर्जा थपिएको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन्।
सन् २०२३ मा जनकपुरमा भएको महेन्द्रनारायण निधि टी–२० राष्ट्रिय प्रतियोगितामा फिल्डिङ गर्ने क्रममा घाइते भएका सिद्धान्त त्यसयता मैदानबाट टाढा छन्।
भारतको गुरुग्राममा घुँडाको शल्यक्रिया गराएका उनी त्यसयता थेरापी गरिरहेका थिए । उनको उपचारका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले पनि पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो।
