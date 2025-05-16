+
देउवाले कांग्रेस शीर्ष नेतालाई बोलाए छलफलमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १८ गते ९:१४

१८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवेशनको तयारीमा लागेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।

उनले शुक्रबार बिहान छलफलका लागि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरूलाई महाराजगञ्जस्थित निवास बोलाएका हुन् । कार्यवाहक सभापति खड्कानिकट स्रोतले सभापति देउवासँग हुन गइरहेको छलफल पुष्टि गरेको छ ।

‘कार्यवाहक सभापति अहिले निवासमै भेटघाटमा हुनुहुन्छ । केहीबेरपछि सभापतिज्यूसँग भेटघाटका लागि जाने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा रहेका अर्का नेताको सचिवालयले पनि सभापति देउवाले नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको पुष्टि गरेको छ । उनका अनुसार बैठक बिहान ९ बजेपछि बोलाइएको हो ।

कांग्रेसले आज (शुक्रबार) केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएको छ । बैठक दिउँसो ३ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर १६ पुस (बुधबार) का लागि तय भएको वडा अधिवेशन प्रभावित बनेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार नियमित अधिवेशन स्थगन भएको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

उनीहरूले केही दिनभित्रै २७ पुसका लागि विशेष महाधिवेशन घोषणाको तयारीसमेत गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनका लागि पक्षधर समूहले बिहीबार भृकुटीमण्डप पनि बुक गरिसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवा्
प्रतिक्रिया

