+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस जटिलताबारे निर्णय आउँछ : कार्यवाहक सभापति खड्का

नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पू्र्णबहादुर खड्काले पार्टीभित्रको जटिलताबारे छिटै निर्णय आउने बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १८ गते १५:५५

१८ पुस, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पू्र्णबहादुर खड्काले पार्टीभित्रको जटिलताबारे छिटै निर्णय आउने बताएका छन् ।

आज बस्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठकका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेका उनले पत्रकारहरूलाई जवाफ दिनेक्रममा निर्णय हुने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

कांग्रेसभित्रको जटिलताको समाधान के हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘निर्णय आउँछ ।’

कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन के भन्ने विषयमा विवाद चर्किएको छ । महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवेशनमा जोड दिँदै आएका छन् भने संस्थापन समूह फागुन २१ को निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्न नहुने अडानमा छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पुस २७ र २८ गतेका लागि काठमाडौंको भृकुटीमण्डप भाडामा लिइसकेका छन् ।

पूर्णबहादुर खड्का
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चुनाव र पार्टी अधिवेशन दुवैको तयारीमा लाग्नुस् : खड्का

चुनाव र पार्टी अधिवेशन दुवैको तयारीमा लाग्नुस् : खड्का
पूर्णबहादुर कमजोर हुँदा देउवा फेरि बलिया

पूर्णबहादुर कमजोर हुँदा देउवा फेरि बलिया
पूर्णबहादुरले एक महिनासम्म पनि गठन गरेनन् विधान संशोधन मस्यौदा समिति

पूर्णबहादुरले एक महिनासम्म पनि गठन गरेनन् विधान संशोधन मस्यौदा समिति
सभापतिमा देउवाको समर्थन पूर्णबहादुरलाई ?

सभापतिमा देउवाको समर्थन पूर्णबहादुरलाई ?
जाँचबुझ आयोग सतर्क हुन जरुरी छ : पूर्णबहादुर खड्का

जाँचबुझ आयोग सतर्क हुन जरुरी छ : पूर्णबहादुर खड्का
कांग्रेस १५ औं महाधिवेशनमा पूर्णबहादुर खड्का के गर्छन् ?

कांग्रेस १५ औं महाधिवेशनमा पूर्णबहादुर खड्का के गर्छन् ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित