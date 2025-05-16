१० मुद्दामा १ करोड  ठगीका अभियुक्त समातिए

१८ पुस, काठमाडौं । विभिन्न १० मुद्दाका करिब एक करोड रुपैयाँ ठगी अभियुक्तका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा झापाको मेची नगरपालिका–२ का ४६ वर्षीय नवीन रिजाल छन् । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौं–१० बाट उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेका उनलाई थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी वृत्त सिंहदरबार पठाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी काजिकुमार आचार्यले बताए ।
उनीविरुद्ध वैदेशिक ठगीका ७ र बैंकिङ कसुरका ३ गरी १० मुद्दा दर्ता भएको पाइएको प्रहरीले बताएको छ । वैदेशिक ठगीका ७ मुद्दामा ५४ लाख ५४ हजार बिगो रहेको प्रहरीले बताएको छ । उनले फ्रान्स पठाउने भन्दै ठगेको प्रहरीले बताएको छ ।
त्यस्तै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा २४ लाख ४ हनार बिगोको एक थान बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको छ । प्रहरी वृत्त गौशालामा ८ लाख र सिंहदरबारमा ६ लाख बिगोको बैंकिङ कसुर मुद्दा रहेको छ ।
