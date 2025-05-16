ड्रग्सको नसामा ललितपुरमा म्युजिकल पार्टी, समातिए विदेशीसहित ९ व्यक्ति

१८ पुस, काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–२ बिशंखुमा ड्रग्स (लागुऔषध) को नसामा म्युजिकल पार्टी चलाइएको खुलेको छ ।
उक्त पार्टीबाट लागुऔषधसहित ९ जना पक्राउ गरिएको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले जनाएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा पाँच भारितीय, एक ग्रिस र तीन नेपाली नागरिक छन् ।
दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूमा हुने अन्डर ग्राउन्ड म्युजिकल पार्टीको विश्लेषण गरी दक्षिण भारतको इभेन्ट आयोजक र केही नेपाली समेतको योजनामा ड्रग्स पार्टी गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ ।
पक्राउ परेकाहरूबाट एलसीडी, गाँजा, चरेशजस्ता लागुऔषध बरामद भएको ब्यूरोले जनाएको छ ।
