यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको मूल्य

१९ पुस, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो १२०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो १२०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ९०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो १००, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ९६, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ९६, आलु रातो प्रतिकिलो ३२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २७, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ५५ रहेको छ ।
यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ७०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ६५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो ३५, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ७०, काउली स्थानीय (ज्यापू) प्रतिकिलो ८०, काउली तराई प्रतिकिलो ५५, रातो मूला प्रतिकिलो ४०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ७०, मकै बोडी प्रतिकिलो ६० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १५०, टाटे सिमी प्रतिकिलो ८०, तिते करेला प्रतिकिलो ११०, लौका प्रतिकिलो ७०, परबर (तराई) प्रतिकिलो १६०, घिरौँला प्रतिकिलो ११०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ४०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ४०, सलगम प्रतिकिलो ९०, भिन्डी प्रतिकिलो ११०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८०, बरेला प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो ९० र स्कुस प्रतिकिलो ३० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो ४०, पालुङ्गो प्रतिकेजी ८०, चमसुर प्रतिकिलो ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो ५०, मेथीको साग प्रतिकिलो ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो ६०, बकुला प्रतिकिलो ९०, तरुल प्रतिकिलो ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४०० र कुरिलो प्रतिकिलो २,४०० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो १२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो ८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो १५०, जिरीको साग प्रतिकिलो १५०, गाँठकोभी प्रतिकिलो ८५, सेलरी प्रतिकिलो ३००, पार्सले प्रतिकिलो ७००, सौफको साग प्रतिकिलो ८०, पुदिना प्रतिकिलो ३००, गान्टेमुला प्रतिकिलो ८०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १२०, तोफु प्रतिकिलो १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ४०० तोकिएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३५०, केरा (दर्जन) २००, कागती प्रतिकिलो ९०, अनार प्रतिकिलो ३५०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो ११०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो १००, मौसम प्रतिकिलो ११०, जुनार प्रतिकिलो १२०, भुइँकटहर प्रतिगोटा १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ५०, निबुवा प्रतिकिलो ७०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २३०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १००, लप्सी प्रतिकिलो ७५, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो ५००, किबी प्रतिकिलो ३५०, सरिफा प्रतिकिलो २०० र एभोकाडो प्रतिकिलो ३५० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अमला प्रतिकिलो ७५, अदुवा प्रतिकिलो ८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो १२०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो ४००, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो १००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ११०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो ४४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो २८० रहेको छ ।
छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो २५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
