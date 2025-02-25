आर्मीलाई हराउँदै हेल्प नेपालले जित्यो एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले नवौं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सोझो सेटमा हराएर जितेको छ।
- फाइनलमा हेल्प नेपालले त्रिभुवन आर्मीलाई २५-२१, २५-२१ र २५-२१ को समान सेट स्कोरले पराजित गरेको हो।
- महिलातर्फको फाइनलमा न्यु डायमन्डले नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै उपाधि जितेको छ।
१९ पुस, काठमाडौं । विभगीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सोझो सेटमा हराउँदै हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले नवौं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिपअन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि जितेको छ ।
शनिबार सम्पन्न फाइनलमा हेल्प नेपालले त्रिभुवन आर्मीलाई २५-२१, २५-२१ र २५-२१ को समान सेट स्कोरले हराएको हो ।
च्याम्पियन बन्ने क्रममा हेल्प नेपालले कुनै पनि खेल हारेन ।
यसअघि महिलातर्फको फाइनलमा न्यु डायमन्डले नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै उपाधि जितेको छ ।
