प्रतिनिधिसभा चुनाव : एमालेबाट सुर्खेत-१ मा शाही र २ मा देवकोटा सिफारिस 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २० गते १५:१०

२० पुस, सुर्खेत । नेकपा एमाले सुर्खेतले जिल्लाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ ।

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुर्खेत क्षेत्र नम्बर–१ बाट ध्रुवकुमार शाही र २ बाट कुलमणि देवकोटाको नाम एकल सिफारिस गरेको हो ।

एमाले निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिको शनिवार बसेको पूर्ण बैठकले शाही र देवकोटाको नाममा सर्वसम्मत सिफारिस गरेको प्रचार विभाग प्रमुख गंगाराम तिमिल्सेनाले जानकारी दिए ।

क्षेत्र नम्बर १ बाट सिफारिस शाही एमाले प्रदेश कमिटीका सचिव हुन् । उनी २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ सालमा पराजित भएका थिए ।

यही क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति समेत रहेका पूर्णबहादुर खड्का सिफारिस भएका छन् । कांग्रेसले खड्कालाई एकल उम्मेदवारका रूपमा  सिफारिस गरिसकेको छ ।

यसैगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट जीतबहादुर राना यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस छन् ।

सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारमा सिफारिस देवकोटा हाल एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष छन् ।

क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेसले पूर्व सांसद हृदयराम थानी र युवा नेता नारायण कोइराला सहित ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले झकबहादुर मल्ललाई उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरेको छ ।

नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा चुनाव
प्रतिक्रिया

