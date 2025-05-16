एमाले–कांग्रेस गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न सक्छ : महासेठ

२० पुस, जनकपुरधाम । नेकपा एमालेका उपमहासचिव रघुवीर महासेठले एमाले र कांग्रेस मिलेरै चुनाव लड्न सक्ने बताएका छन् ।
आज बिहान जनकपुरस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले देशको परिस्थिति अनुसार कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्न असम्भव नरहेको बताए ।
कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर चुनावमा जान लागेको हो ? सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले जवाफ दिँदै भने, ‘देशमा पछिल्लो समय भइरहेको षड्यन्त्र विरुद्धमा गठबन्धनको कुरा राजनीतिमा असम्भव होइन । हुनसक्छ भोलि कांग्रेस–एमालेसँगै चुनाव लड्न सक्छ ।’
देश, संविधान, गणतन्त्र र संघीयताको रक्षाको लागि कांग्रेस एमाले गठबन्धन हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
