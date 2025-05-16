निर्वाचन आयोगदेखि पञ्जीकरण विभागका वेबसाइट ह्याक गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारी वेबसाइटहरू ह्याक गरेको आरोपमा झापाका २० वर्षीय सन्तोष चिमरिया र १९ वर्षीय विकास पौठेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
- केन्द्रीय साइबर ब्यूरोले चिमरियालाई झापाबाट र पौठेललाई सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ गरेको छ।
- पक्राउ परेकाहरूको साथबाट ल्यापटप, मोबाइल, हार्ड ड्राइभ र रिपिटर बरामद गरिएको छ।
२० पुस, काठमाडौं । विभिन्न सरकारी वेबसाइटहरू ह्याक गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरूमा झापाको मेचीनगर नगरपालिका–९ घर भएका २० वर्षीय सन्तोष चिमरिया र सोही ठाउँ घर भएका १९ वर्षीय विकास पौडेल छन् ।
केन्द्रीय साइबर ब्यूरोको टोलीले चिमरियालाई झापाबाट र पौडेललाई सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरूले निर्वाचन आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट ह्याक गरेको आरोप छ ।
सरकारी वेबसाइटहरू सिलसिलेवार रूपमा ह्याक र डाटा ब्रिच गरिएको यो घटनामा सीएमडी नेपाल, नेपाली फर नेपाल समूहले आफूले घटना घराएको दाबी गर्दै आएको थियो ।
पक्राउ परेकाहरू ४ थान ल्यापटप, १० थान एन्ड्रोइड मोबाइल, १ थान आइफोन, फिचर फोन, हार्ड ड्राइभ र रिपिटर बरामद गरिएको साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दीपक राज अवस्थीले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4