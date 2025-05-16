+
निर्वाचन आयोगदेखि पञ्जीकरण विभागका वेबसाइट ह्याक गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २० गते १६:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारी वेबसाइटहरू ह्याक गरेको आरोपमा झापाका २० वर्षीय सन्तोष चिमरिया र १९ वर्षीय विकास पौठेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
  • केन्द्रीय साइबर ब्यूरोले चिमरियालाई झापाबाट र पौठेललाई सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ परेकाहरूको साथबाट ल्यापटप, मोबाइल, हार्ड ड्राइभ र रिपिटर बरामद गरिएको छ।

२० पुस, काठमाडौं । विभिन्न सरकारी वेबसाइटहरू ह्याक गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा झापाको मेचीनगर नगरपालिका–९ घर भएका २० वर्षीय सन्तोष चिमरिया र सोही ठाउँ घर भएका १९ वर्षीय विकास पौडेल छन् ।

केन्द्रीय साइबर ब्यूरोको टोलीले चिमरियालाई झापाबाट र  पौडेललाई सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरूले निर्वाचन आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट ह्याक गरेको आरोप छ ।

सरकारी वेबसाइटहरू सिलसिलेवार रूपमा ह्याक र डाटा ब्रिच गरिएको यो घटनामा सीएमडी नेपाल, नेपाली फर नेपाल समूहले आफूले घटना घराएको दाबी गर्दै आएको थियो ।

पक्राउ परेकाहरू ४ थान ल्यापटप, १० थान एन्ड्रोइड मोबाइल, १ थान आइफोन, फिचर फोन, हार्ड ड्राइभ र रिपिटर बरामद गरिएको साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दीपक राज अवस्थीले बताए ।

निर्वाचन आयोग पञ्जिकरण विभाग साइबर ब्यूरो ह्याकिङ
