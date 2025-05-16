+
English edition
+
Comments
Shares

एमाले प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाह सल्यानबाट एकल सिफारिस

नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गुलावजंग शाह प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुनका लागि सल्यानबाट एकल सिफारिस भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २० गते १६:४६

२० पुस, सुर्खेत । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गुलावजंग शाह प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुनका लागि सल्यानबाट एकल सिफारिस भएका छन् ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ एमाले सल्यानले शाहलाई उम्मेदवार सिफारिस गरेको हो ।

एमाले सल्यानका अध्यक्ष भीमबहादुर सेनले शाहलाई उम्मेदवार बनाउन सबैको समर्थन भएपछि सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जिल्ला कमिटीको आठौँ पूर्ण बैठकबाट शाहलाई प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारमा सर्वसम्मत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२०७४ को आम निर्वाचनमा प्रदेशसभा सांसद बनेका शाह २०७९ को निर्वाचनमा भने प्रदेशसभामा पराजित भएका थिए । पार्टीको पोलिट व्यूरो सदस्य रहेका शाहपछि प्रदेश अध्यक्ष बनेका थिए ।

गुलावजंग शाह
प्रतिक्रिया
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित