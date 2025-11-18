+
English edition
+
ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

चितवन-१ बाट एमालेका ६ जना सिफारिस, छैन सुरेन्द्र पाण्डेको नाम

सिफारिसमा एमाले निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डको नाम छैन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २० गते २०:१४

  • नेकपा एमालेले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि चितवन-१ बाट ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।
  • एमाले निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको नाम सिफारिसमा नरहेको छ र उनले उम्मेदवार हुने इच्छा नदेखाएको बताए।
  • चितवन क्षेत्रीय कमिटीले पाण्डेको नाम उम्मेदवार इच्छुकको सूचीमा नराखेको र जिल्ला अध्यक्षले पनि फोन नगरेको पाण्डेले बताएका छन्।

२०, पुस, चितवन । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेले चितवन- १ ले ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । सो सिफारिसमा एमाले निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डको नाम छैन ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा प्रत्यासी रहेका पाण्डेले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने इच्छाका बारेमा कुनै जानकारी नगराएको एमाले चितवनका अध्यक्ष कमलराज पाठकले जानकारी दिए ।

‘पार्टीका नेताहरूसँगको कुराकानीमा नेता पाण्डेले जे राम्रो हुन्छ त्यहीँ गर्नुस्, सबैभन्दा धेरै भोट ल्याउन सक्ने मान्छेलाई उम्मेदबार बनाउनुस् भन्नुभयो, तर आफ्नो इच्छा केही बताउनुभएन, मेरो नाम पनि राख्नुस् भन्नुभएन,’ पाठकले भने, ‘उहाँ आफैंले इच्छा नगरेको र क्षेत्रीय कमिटीलाई पनि उम्मेदवार हुने बारेमा केही भन्नुभएन ।’

पाठकले आफू वा अरु कोहीमार्फत पाण्डेले चाहाना राखेर नाम टिपाएको भए नाम सिफारिस गर्न कुनै समस्या नहुने बताए । जिल्ला कमिटीले क्षेत्रीय कमिटीबाट छुटेको नाम समावेश गरेर प्रदेशलाई सिफारिस गर्छ त भन्ने प्रश्नमा जिल्ला अध्यक्ष पाठकले त्यस बारेमा पार्टी नेताहरूसँग छलफल गर्ने बताए ।

त्यस्तै क्षेत्रीय कमिटीका संयोजक प्रेम दुवाडीले पनि पाण्डेको नाम उम्मेदवार हुने इच्छाएका व्यक्तिहरूको लिस्टमा नआएको बताए ।

‘इच्छा जाहेर गर्नेको नाम जिल्ला कमिटीमा पठाइएको हो । हलमा पनि कसैले उहाँ (सुरेन्द्र पाण्डे) को नाम प्रस्ताव गरेनन्, सोही अनुसार आज नाम पठाइएको हो,’ दुवाडीले भने ।

एमालेका निवर्तमान उपाध्यक्ष रहेका नेता पाण्डेले अनलाइनखबरसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै आफूलाई जिल्ला अध्यक्षले फोन गरेर एकपटक पनि के गर्नुहुन्छ भनेर नसोधेको बताए ।

‘पार्टीका अरु नेताहरूले फोन गर्नुभएको थियो, मैले सबैभन्दा उपयुक्त र लोकप्रिय पात्रहरू छानेर सिफारिस गर्नुस् भनेको थिएँ, म नेपालगञ्ज भएकोले उपस्थित हुन सक्ने अवस्था थिएन,’पाण्डेले भने,’ मैले मेरो नाम सिफारिस गर्नुस् भनेर जिल्ला कमिटी वा क्षेत्रीय कमिटीलाई भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, एमालेका ठूला नेताहरूले पनि मेरो नाम सिफारिस गर्नुस् भनेर कसैले भनेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पार्टीले बुझ्ने कुरा हो, जिल्ला अध्यक्षले जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने मेरो धारणा छ ।’

पाण्डेले कुनै पनि नेतालाई ‘मेरो नाम सिफारिस गर्नुस् है’ भनेर नभनेको बताए । एमाले क्षेत्रीय कमिटीले गरेको सिफारिसमा जिल्ला अध्यक्ष कमलराज पाठक,एमाले बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्वप्रदेश मन्त्री दावा दोर्जे लामा, कृष्णलाल चौधरी, किशोरचन्द्र खनाल, भरत भण्डारी र लक्ष्मी कोइराला पोखरेल रहेका छन् ।

यो क्षेत्र पाण्डेले निर्वाचन लड्दै आएको क्षेत्र हो । ०७० सालको संविधानसभा र ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाण्डे यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए ।

एमालेले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ र ३ मा पुस २२ गते उम्मेदवार सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।

चितवन नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि सभा चुनाव सुरेन्द्र पाण्डे
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
