दीपक-दीपाको ‘छ माया छपक्कै २’ छायांकन चैतदेखि, दशैंमा प्रदर्शन तय

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सन् २०१९ को चर्चित फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ को दोस्रो श्रृंखला १ चैतदेखि छायांकन सुरु हुने भएको छ।
- फिल्मको प्रदर्शन आउँदो दशैंमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ र दीपकराज गिरी मुनाफा साझेदारको रुपमा जोडिएका छन्।
- दोस्रो श्रृंखलामा पुरानै टिम फर्कनेछ र निर्देशक दीपेन्द्र लामाले निर्देशन गर्नेछन्।
काठमाडौं । सन् २०१९ को चर्चित फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ को दोस्रो श्रृंखला निर्माण हुने भएको छ । १ चैतदेखि छायांकन सुरु हुने फिल्मको प्रदर्शन आउँदो दशैंमा हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
शीर्ष भूमिकामा समेत देखिने अभिनेता दीपकराज गिरी यसमा मुनाफा साझेदारको रुपमा जोडिँदैछन् । ‘स्क्रिप्टको काम भैरहेको छ । अहिलेसम्म १ चैतदेखि सुटिङ सुरु हुने कुरा छ’ फिल्मबारे दीपकले अनलाइनखबरसँग भने ।
दोस्रो श्रृंखलामा पनि पुरानै टिम फर्किने तयारीमा छ । दीपेन्द्र लामाले निर्देशन गर्ने फिल्ममा रोहित अधिकारी लगानीकर्तामा हुनेछन् भने शीर्ष भूमिकामा दीपकराजसहित केकी अधिकारी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल देखिनेछन् ।
फिल्मले त्यतिबेला घरेलु बक्सअफिसमा राम्रो कमाइ गरेको थियो । यो कथा विपरित राजनीतिक पृष्ठभूमिका दुई परिवारमा केन्द्रित छ जसका केटाकेटी प्रेममा पर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको गाउँमा “राजनीतिक तनाव र क्रान्ति’ सुरु हुन्छ ।
२१ फागुनमा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा चुनाव लगत्तै यो फिल्मको छायांकन हुन लागेको हो । ‘निर्वाचनले छायांकनलाई डिस्टर्ब नगर्ला’ दीपकले भने ।
दीपकसहित दीपाश्री निरौला, निर्मल शर्मा, निर्देशक लामा, लगानीकर्ता अधिकारी लगायत गतसाता पोखरा र बागलुङबाट फर्किएका थिए । बागलुङ कालिका मन्दिरमा दर्शन गरेको फोटोलाई सामाजिक सञ्जालमा समेत सेयर गरिएको थियो ।
अधिकारीले २ जनवरीमा सेयर गरेको उक्त फोटोले फिल्मको दोस्रो श्रृंखला बनाउने कुरालाई थप बल पुर्याउँछ । यो प्रोजेक्टबारे विस्तृत र औपचारिक विवरण आउन बाँकी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4