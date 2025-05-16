+
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी राजदूत थम्पसनको भेट

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १५:००

२१ पुस, काठमाडौं । नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्पसनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा दुवै पक्षबीच द्विपक्षीय हित, सहयोग र समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले अमेरिकाले नेपाललाई लामो समयदेखि पुर्‍याउँदै आएको विकास सहयोग र समर्थनका लागि धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।

उनले आगामी दिनमा पनि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, शान्ति र स्थिरताका लागि अमेरिकी सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

विशेष गरी आगामी फागुनमा हुने निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सहयोगको अपेक्षा रहेको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने तयारी गरिरहेको छ ।

अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै नेपालको विकास र लोकतन्त्र मजबुत बनाउने दिशामा यो भेटले महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

अमेरिकी राजदूत सुशीला कार्की
