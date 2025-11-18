+
वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा

वीरगञ्जमा आज हिन्दु समुदायले समेत ‘जय श्रीराम’को नारा लगाउँदै प्रदर्शन थालेपछि तनाव झन बढेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १५:१०

२१ पुस, काठमाडौं । मुस्लिम समुदायको प्रदर्शनले तनाव बढेपछि वीरगञ्जमा आज दिउँसो १ बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले आज सूचना जारी गर्दै निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् ।

शनिबार धनुषाको एक मस्जिदमा भएको तोडफोडपछि वीरगञ्जमा हिजोदेखि नै मुस्लिम समुदायले प्रदर्शन चर्काएका हुन् । यसपछि वीरगञ्ज लगायत मधेशभरि विभिन्न स्थानमा दुई समुदायबीच तनाव बढेको छ ।

‘जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयानुसार मिति २०८२/०९/२१ गते दिउँसो १:०० बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म वीरगंज महानगरपालिकाका देहायका क्षेत्रहरुमा कुनै किसिमको भेला गर्न, सभा, जुलुस तथा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३क) बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ। उक्त आदेशको उल्लघंन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई कानून बमोजिम कारवाही गरिने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ’ सूचनामा उल्लेख छ ।

पूर्वमा बसपार्क, पश्चिममा सिर्सिया पुल, उत्तरमा पावर हाउस चौक र दक्षिणमा शंकराचार्य गेटसम्म भित्रको क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी गरिएको हो ।

वीरगञ्जमा आज हिन्दु समुदायले समेत जय श्रीरामको नारा लगाउँदै प्रदर्शन थालेपछि तनाव झन बढेको हो ।

वीरगञ्ज
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
