+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दोस्रो आर्थिक गणना हुँदै, सार्वजनिक गरियो तालिका

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १८:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
  • स्थलगत तथ्यांक संकलन २ वैशाख २०८३ देखि ७ असार २०८३ भित्र सम्पन्न गरिने कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले बताए।
  • गणनामा १८ आर्थिक क्षेत्रका प्रतिष्ठान, उद्योग, विद्यालय, अस्पताल लगायतका विवरण संकलन गरिने र सुरक्षा निकाय तथा घरायसी क्रियाकलाप समावेश नगरिने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

२१ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय दोस्रो आर्थिक गणनाको तयारीमा जुटेको छ । कार्यालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक गणनाको तालिका सार्वजनिक गरेको हो । कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलनको काम चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै सक्ने लक्ष्य छ ।

कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार कार्यतालिका अनुसार स्थलगत तथ्यांक संकलनको काम २ वैशाख २०८३ देखि ७ असार २०८३ भित्र सम्पन्न गरिने छ ।

कार्यालयले आर्थिक मापनका लागि आर्थिक गणना नारा समेत तय गरी लोगो सार्वजनिक गरेको छ । यस गणनाका दौरान आर्थिक क्षेत्रका १८ वटा क्षेत्रको आधारभूत विवरण संकलन गरिने छ । जसमा देशैभर रहेका दर्ता भए, नभएका ठूला साना, व्यापार/प्रतिष्ठान, रोजगारीका हिसावले धेरै रोजगारी दिएका वा स्वरोजगार प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गरिने छ ।

यसैगरी उद्योग, कलकारखाना, व्यापार/व्यवसाय, गैरसरकारी संघ संस्था, सरकारी संस्थान, सरकारी वा निजी विद्यालय, अस्पताललगायत क्रियाकलाप गरिरहेका एकाइमा गणना सञ्चालन गरिने भएको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, कुटनीतिक नियोग, प्रशासनिक क्रियाकलाप र नियमानकारी कार्य गर्ने सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, सामान्य घरायसी क्रियाकलाप र क्षेत्र भने गणनामा समावेश नगरिने समेत कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

आर्थिक गणना तयारीको पूर्वचरणका काम फागुन मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । १ चैत २०८२ देखि देशैभरीका ७७ जिल्ला र थप ७ गरी ८४ कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । यस्ता कार्यालय २०८३ असार मसान्तमा बन्द हुनेछन् ।

नेपालमा यसअघि २०७५ सालमा राष्ट्रिय आर्थिक गणना गरिएको थियो । सो गणनामा देशभर ९ लाख २३ हजार ३५६ प्रतिष्ठान/व्यवसाय रहेको देखिएको छ । ती प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजार ४५७ मानिस संलग्न थिए ।

जसमध्ये २९.६ प्रतिशत महिला व्यवस्थापक रहेको देखिएको थियो । सो गणनाले औपचारिक र अनौपचारिक संख्या बराबरी जस्ता रहेको देखाएको थियो । राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सहकारी तथा निजी क्षेत्र सार्वजनिक संस्थाको संख्या, प्रकार, लगानी, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी विवरण संकलनको उद्देश्य लिइएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित