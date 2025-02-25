म्यान्चेस्टर युनाइटेडका प्रशिक्षक रुबेन एमोरिम बर्खास्त

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- म्यान्चेस्टर युनाइटेडले मुख्य प्रशिक्षक रुबेन एमोरिमलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ।
- एमोरिमले नोभेम्बर २०२४ मा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए र १४ महिनामा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्।
- क्लबले अब बाँकी सिजनका लागि केयरटेकर म्यानेजर नियुक्त गर्नेछ र डारेन फ्लेचर अस्थायी प्रशिक्षक रहनेछन्।
२१ पुस, काठमाडौं । म्यान्चेस्टर युनाइटेडले मुख्य प्रशिक्षक रुबेन एमोरिमलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ। क्लबले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै टोलीको राम्रो नतिजाका लागि यो निर्णय लिनुपरेको बताएको छ।
एमोरिमले नोभेम्बर २०२४ मा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनले टोलीलाई पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा पाएका थिए तर १४ महिनाको अवधिमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। हाल म्यान्चेस्टर युनाइटेड प्रिमियर लिगको छैटौं स्थानमा छ।
आइतबार लिड्स युनाइटेडसँगको बराबरीपछि एमोरिम र क्लब नेतृत्वबीच तनाव बढेको देखिएको थियो। उनले क्लबको हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका थिए।
एमोरिमको नेतृत्वमा युनाइटेडले गत सिजन लिगमा १५औं स्थानमा समाप्त गरेको थियो र युरोपा लिगको फाइनलमा टोटनहमसँग हार व्यहोरेको थियो।
तथ्यांकअनुसार, प्रिमियर लिग युगमा उनी म्यान्चेस्टर युनाइटेडका सबैभन्दा कमजोर नतिजा दिने प्रशिक्षकमध्ये एक बने।
क्लबले एमोरिमको योगदानका लागि धन्यवाद दिँदै उनको भविष्यका लागि शुभकामना व्यक्त गरेको छ।
म्यान्चेस्टर युनाइटेडले अब बाँकी सिजनका लागि केयरटेकर म्यानेजर नियुक्त गर्नेछ । त्यसअघि अब हुने खेलका लागि भने डारेन फ्लेचर प्रशिक्षकका रूपमा रहनेछन् ।
