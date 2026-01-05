News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
लमजुङ । लमजुङमा भएको ३३औं त्रिवेणी कप फुटबलको उपाधि विभागीय टोली एपीएफले जितेको छ ।
बेसिसहरस्थित त्रिवेणी रंगशालामा सोमबार सम्पन्न फाइनलमा लाङ्दीदेवी एफसी, नाल्मालाई २–० ले पराजित एपीएफले उपाधि रक्षा गरेको हो ।
लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको एपीएफले ट्रफी र १२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर् उपविजेता लाङ्दीदेवीले ६ लाख हात पार्यो ।
एपीएफको जितमा युवराज खड्का र प्रदीप लामाले गोल गरे । युवराजले खेलको ७७औं मिनेटमा गोल गर्दै एपीएफलाई अग्रता दिलाएका थिए । प्रदिपले ८३औं मिनेटमा एपीएफको अग्रता दोब्बर पारे ।
युवराज नै फाइनल खेलको प्लेअर अफ दी म्याच घोषित भए । उनले १० हजार रुपैयाँ हात पारे ।
व्यक्तिगत विधातर्फ एपीएफकै वर्चस्व रह्यो । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी एपीएफका सन्तोष खत्री र उत्कृष्ट गोलकिपर एपीएफकै एन्जल श्रेष्ठ घोषित भए । एपीएफका प्रदिप लामा र समीर थोकर सर्वाधिक गोलकर्ता घोषित भए । दुवैले समान ३ गोल गरेका थिए ।
सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, सर्वाधिक गोलकर्ता र उत्कृष्ट गोलकिपरले समान २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
तस्बिर : हिमालयन मनोज
