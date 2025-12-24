ललितपुर मेयर कप ब्याडमिन्टन मंगलबारदेखि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ललितपुर ब्याडमिन्टन संघ र बालकुमारी रिमिक्स क्लबले चौथो ललितपुर मेयर कप राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता २०८२ मंगलबारदेखि पाँच दिन सञ्चालन गर्नेछन्।
- प्रतियोगिता ललितपुरस्थित बालकुमारी रिमिक्स क्लबको कभर्डहलमा हुने र ६ विधामा करिब २ सय २६ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने म्याच कन्ट्रोल सुमित शाक्यले बताए।
- पुरुष एकल, महिला एकल र पुरुष युगल तर्फ पुरस्कार राशी वृद्धि गरी शीर्ष तीन स्थान हासिल गर्नेले क्रमशः ५० हजार, २५ हजार र १० हजार नगद पाउने सचिव रदीप महर्जनले जानकारी गराए।
२१ पुस, काठमाडौं । ललितपुर ब्याडमिन्टन संघ र बालकुमारी रिमिक्स क्लबको संयुक्त आयोजनामा चौथो ललितपुर मेयर कप राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता २०८२ मंगलबारबाट हुने भएको छ ।
पाँच दिन सम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिता ललितपुरस्थित बालकुमारी रिमिक्स क्लबको कभर्डहलमा हुने छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाको मुख्य प्रायोजन रहने प्रतियोगितामा पुरुष एकल र महिला एकल खुला, उच्च २० वरियता बाहेकको पुरुष युगल, यू–१७ पुरुष तथा महिला एकल खुला, ४५ वर्ष माथिको मास्टर युगल खुला गरी ६ विधामा करिब २ सय २६ खेलाडीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने म्याच कन्ट्रोल सुमित शाक्यले बताए ।
अघिल्ला तीन संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको प्रतियोगिताको अनुमानित लागत ३२ लाख २० हजार ५ सय रहेको छ भने प्रतियोगिताको पुरस्कार राशी ४ लाख २५ हजार रहेको छ ।
यस संस्करणमा पुरुष एकल, महिला एकल र पुरुष युगल तर्फको पुरस्कार राशीमा वृद्धि गरिएको सचिव रदीप महर्जनले जानकारी गराए । अघिल्लो संस्करणमा पुरुष एकल, महिला एकल र पुरुष युगल तर्फ शीर्ष तीन स्थान हासिल गर्नेले नगद ४० हजार, २० हजार र १० हजार प्राप्त गरेकोमा यस पटक पुरस्कार रकममा वृद्धि गरी ५० हजार, २५ हजार र १० हजार गरिएको महर्जनले बताए ।
यस्तै यू–१७ पुरुष तथा महिलाका शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले नगद २० हजार, १० हजार र ५ हजार तथा मास्टर युगल तर्फका विजेताले नगद ३० हजार, १५ हजार र ७ हजार ५ सय सहित मेडल, प्रमाणपत्र र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् ।
प्रतिक्रिया 4