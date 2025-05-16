डल्ले च्याउको भाउ घट्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार बुधबार डल्ले च्याउको भाउ प्रतिकिलो २५ रुपैयाँले घटेर ३५० रुपैयाँमा आएको छ।
- मंगलबार डल्ले च्याउको भाउ प्रतिकिलो ३७५ रुपैयाँ थियो भने कन्य, राजा र सिताके च्याउको मूल्य स्थिर रहेको छ।
- कन्य च्याउ प्रतिकिलो १३२ रुपैयाँ, राजा च्याउ २९० रुपैयाँ र सिताके च्याउ ९०० रुपैयाँमा थोकमा किनबेच भइरहेको छ।
२३ पुस, काठमाडौं । बजारमा डल्ले च्याउको भाउ घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले बुधबार डल्ले च्याउको भाउ घटेको देखाएको हो ।
बजारमा कन्य, डल्ले, राजा र सिताके गरी चार प्रकारको च्याउ किन्न पाइन्छ । तीमध्ये आज डल्ले च्याउको भाउ प्रतिकिलो औसत २५ रुपैयाँ घटेको छ ।
मंगलबार प्रतिकिलो थोकमा ३ सय ७५ रुपैयाँमा किनबेच भएको डल्ले च्याउ बुधबार ३ सय ५० रुपैयाँमा झरेको छ । कन्य, राजा र सिताके च्याउको मूल्य भने स्थिर देखिन्छ ।
बजारमा कन्य च्याउ प्रतिकिलो थोकमा १ सय ३२ रुपैयाँ र राजा च्याउ २ सय ९० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । त्यस्तै, सिताके च्याउ भने प्रतिकिलो थोकमा ९ सय रुपैयाँ कायम छ । आपूर्तिका आधारमा च्याउको मूल्य घटबढ हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । बजार च्याउको परिमाण अनुसार मूल्य घटबढ हुन्छ ।
