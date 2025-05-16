राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : उम्मेदवारी दर्ता गर्नै गएनन् नेकपाका उम्मेदवार

२३ पुस, विराटनगर । राष्ट्रियसभा सदस्यकाे मनाेनयनकाे लागि नेकपाका एक जना उम्मेदवार नै अनुपस्थित भएका छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि कोशीबाट नेकपाका उम्मेदवार हेमराज घिमिरे अनुपस्थित भएका हुन् । समय सकिएका कारण अब उनकाे मनाेनयन दर्ता हुनेछैन ।
उनले वारेसमार्फत मनोनयनका लागि पत्र पठाए पनि हस्ताक्षर नभएको पाइएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दर्ता गर्न मानेन । हस्ताक्षर नभएको वारेसलाई आधिकारिक मान्न नसकिने भन्दै दर्ता नगरिएको मुख्यनिर्वाचन अधिकृत भीष्मराज प्रसाइले जानकारी दिए ।
उनी उम्मेदवारी दिन नगएपछि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुनिलबहादुर थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
