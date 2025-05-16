+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रतिनिधिसभा चुनाव : एमालेबाट चितवन-३ मा शंकर थपलिया सिफारिस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते १३:१०

२४ पुस, चितवन । आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले चितवन क्षेत्र नं. ३ मा शंकर थपलियालाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।

एमाले भरतपुर महानगर कमिटीका अध्यक्षसमेत रहेका थपलियालाई चितवन-३ बाट एकल उम्मेदवार सिफारिस गरिएको क्षेत्रीय अध्यक्ष सुदीप रेग्मीले जानकारी दिए ।

क्षेत्रबाट सिफारिस भएर आएका थपलियालाई जिल्ला कमिटीले पनि सर्वसम्मत रूपमा प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गरेको जिल्ला सचिव प्रकाश ढुंगानाले जानकारी दिए ।

थपलिया एमाले भरतपुरको दोस्रो कार्यकालका अध्यक्ष हुन् । उनी पटिहानी पर्यटन विकास समितिका अध्यक्षसमेत भैसकेका व्यक्ति हुन् ।

भरतपुर महानगरपालिका-२२ पटिहानी घर भएका थपलियासँगै केन्द्रीय सदस्य पार्वती रावल, क्षेत्रीय अध्यक्ष सुदीप रेग्मी लगायतको नाम उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा थियो ।

तर, थपलियाको नाममा सबैले सर्वसम्मति गरेका हुन् । भरतपुर महानगरपालिकाका १९ वटा वडा र माडी नगरपालिका चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा पर्दछ ।

चितवन-३ बाट आगामी निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सोविता गौतम र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे चुनाव लड्ने चर्चा छ । पाण्डेले २०७९ को निर्वाचन यहीँ क्षेत्रबाट जितेका थिए ।

यसअघि नै एमालेले चितवन क्षेत्र नं. १ मा ६ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । क्षेत्र नम्बर २ मा भने उम्मेदवार टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

चितवन क्षेत्र नम्बर ३ नेकपा एमाले शंकर थपलिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सशस्त्र प्रहरी दिवसमा कैदीबन्दीलाई न्यानो कपडा वितरण

सशस्त्र प्रहरी दिवसमा कैदीबन्दीलाई न्यानो कपडा वितरण
मुस्तफिजुरलाई आईपीएलमा फर्काउने भारतको प्रस्ताव बंगलादेशद्वारा अस्वीकार !

मुस्तफिजुरलाई आईपीएलमा फर्काउने भारतको प्रस्ताव बंगलादेशद्वारा अस्वीकार !
जेनजी आन्दोलन : भ्रष्टाचारमुक्त देश माग्दा योगबहादुरले गुमाए ज्यान

जेनजी आन्दोलन : भ्रष्टाचारमुक्त देश माग्दा योगबहादुरले गुमाए ज्यान
जेनजी आन्दोलन क्षतिको भौतिक पुनर्निर्माण गर्न सवा ३६ अर्ब लाग्ने

जेनजी आन्दोलन क्षतिको भौतिक पुनर्निर्माण गर्न सवा ३६ अर्ब लाग्ने
लुम्बिनी प्यालेस रिसोर्ट बन्ने भयो ‘लुम्बिनी मेरिअट रिसोर्ट’

लुम्बिनी प्यालेस रिसोर्ट बन्ने भयो ‘लुम्बिनी मेरिअट रिसोर्ट’
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा काभ्रे कांग्रेस, सहभागिताका लागि प्रतिनिधिलाई अनुरोध

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा काभ्रे कांग्रेस, सहभागिताका लागि प्रतिनिधिलाई अनुरोध

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित